Scontro fra auto e moto a Dorgali vicino Nuoro, morto centauro Antonio Piras di 19 anni: inutili i soccorsi

Ennesimo scontro fra auto e moto. Nell’incidente mortale, un motociclista di 19 anni ha perso la vita. Si chiamava Antonio Piras. Il giovane è deceduto sul colpo per via del forte impatto in seguito al sinistro con un’auto a Dorgali, vicino Nuoro, in Sardegna. I Carabinieri sono a lavoro per ricostruire le dinamiche.

Morto centauro di 19 anni

Antonio Piras, di Dorgali, ha perso la vita a bordo della sua moto. Nella giornata del 27 aprile sono diversi gli incidenti che hanno coinvolto giovani in moto, alcuni dei quali sono stati fatali. È accaduto anche al un 22enne nello scontro con un’automobile a Giuglia vicino Modena.

L’incidente di Dorgali si è verificato nel pomeriggio di sabato, verso le 18:10, in via Enrico Fermi nella circonvallazione nord, nella zona alta del paese. Ad avere la peggio nel forte impatto con un’auto è stato il centauro di 19 anni.

La dinamica dell’incidente di Dorgali

Una prima ricostruzione è stata possibile grazie al lavoro di rilievo effettuato dai Carabinieri del posto. È noto che lo scontro è avvenuto in maniera frontale, perché il veicolo su 4 ore viaggiava nella direzione opposta a quella di Antonio Piras.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e dopo aver portato via Piras e i feriti, il traffico è ripreso in maniera regolare.

Chiamato un elisoccorso, ma è morto sul colpo

All’arrivo dei soccorsi è stato fatto molto per tentare di salvare la vita di Antonio Piras. Il giovane aveva appena 19 anni, ma il violento frontale gli è costato la vita.

Oltre alla squadra presente nell’ambulanza, è stato chiamato un elisoccorso per il trasporto rapido nell’ospedale più vicino, ma non c’è stato nulla da fare (in codice rosso invece il centauro ferito grave a Latina Scalo). Secondo i medici è morto sul colpo.