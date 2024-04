Scontro tra scooter e furgone a Latina: motociclista trasportato in codice rosso in ospedale dopo l'incidente

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Scontro tra uno scooter e un furgone nella tarda mattinata di oggi, sabato 27 aprile, in via Epitaffio a Latina. Grave il motociclista, sbalzato dal veicolo. Dopo l’impatto era cosciente ma è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e determinare le responsabilità nell’incidente.

A Latina scontro tra scooter e furgone in via Epitaffio

In via Epitaffio a Latina nella mattina di oggi sabato 27 aprile si è verificato un brutto scontro tra uno scooter e un furgone.

L’incidente sarebbe avvenuto quando lo scooter, un Tmax Yamaha, avanzando verso il centro di Latina ha colpito il furgone, un Fiat Scudo, che stava uscendo da un’attività commerciale in direzione di Latina Scalo.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Via Epitaffio a Latina, dove questa mattina sabato 27 aprile si è verificato uno scontro tra scooter e furgone

L’incidente si è verificato intorno alle 12 vicino a via Monte Gennaro, nel quartiere Gionchetto.

A causa dell’intensità dell’impatto il conducente dello scooter è stato sbalzato dal veicolo per quasi trenta metri, riportando gravi conseguenze.

Trasportato in codice rosso in ospedale il motociclista coinvolto nello scontro tra scooter e furgone a Latina

Dopo l’incidente contro un furgone a Latina questa mattina il conducente dello scooter, un uomo di sessant’anni, è stato trasportato in ospedale.

All’arrivo dei soccorsi l’uomo era cosciente, ma avrebbe riportato ferite tali da richiedere il trasporto all’ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso, assistito da un’automedica.

Polizia locale sul posto per i rilievi e traffico bloccato a Latina dopo l’incidente tra scooter e furgone

A Latina la Polizia Locale è intervenuta per effettuare i rilievi e accertare le responsabilità dell’incidente tra scooter e furgone di questa mattina in via Epitaffio.

La collisione ha portato alla chiusura della zona in cui i due veicoli si sono scontrati, con il traffico deviato verso percorsi alternativi.