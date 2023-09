Domanda sulla Viennetta Algida nel test di Medicina, l’ira di Vincenzo De Luca nel monologo show

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

I test d’ingresso a Medicina non fanno dormire sonni tranquilli al presidente della Campania Vincenzo De Luca, che nel suo monologo si è scagliato contro le domande sulla Viennetta Algida e sulla grattachecca. Un vero e proprio show, in parte finito sul profilo TikTok del politico, dedicato alle domande poco ortodosse – a detta di De Luca – presenti nel test per l’ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia.

La “campagna” contro i test di ingresso a Medicina

Vincenzo De Luca ha annunciato l’intenzione di ricorrere fino alla Corte costituzionale per chiedere l’abolizione dei test di ingresso a Medicina.

E da qualche tempo dedica buona parte dei suoi monologhi proprio a questo tema. Nelle dirette il governatore della Campania legge spesso dei messaggi che gli vengono inviati da studenti e genitori. Uno di questi ha tirato in ballo la domanda sulla Viennetta Algida.

La domanda sulla Viennetta Algida nel test di Medicina

“Mia figlia, mi scrive una signora, nel test ha trovato la domanda ‘Chi ha inventato la Viennetta Algida?‘ Questa è una delle domande. È capitata la domanda ‘Che cos’è la grattachecca?’”, ha detto De Luca nell’ultima diretta. Un’altra domanda, segnalata da un cittadino salernitano e letta da De Luca, è questa: quale di queste parole non ha nulla in comune con le altre? Sfoggiare, depennare, castità, provare, cromare.

“Il nostro concittadino dice: ‘avrei pensato a castità, perché le altre quattro sono verbi, castità è l’unico sostantivo: ma sarebbe stata una risposta sbagliata. La risposta esatta era il verbo provare, perché è l’unica parola che non contiene il nome di una città’. Cioè, sfoggiare contiene la parola Foggia, depennare Enna, castità la città di Asti, cromare Roma”, ha spiegato De Luca.

“Io darei vent’anni di carcere a chi ha preparato questo test. Subito, a prescindere”, ha subito commentato Vincenzo De Luca.

Raccolta di “testimonianze” in corso

Lo stesso governatore campano, continuando a commentare la domanda, ha proseguito: “O, meglio ancora, lo sottoporrei al programma rieducativo che viene adoperato dalla polizia municipale di Singapore che, come noto, ha in dotazione una frusta di bambù e la utilizza contro chi viola le regole stradali o getta a terra la gomma da masticare. C’è il frustino di bambù, quello sottile…”.

Quella di Vincenzo De Luca contro i test di Medicina sta diventando una vera e propria crociata, e l’episodio della Viennetta Algida è solo l’ultimo di una lunga serie di “prove” portate da De Luca contro questo test di ammissione.

“Stiamo raccogliendo – ha detto De Luca – testimonianze sulla vergogna costituita dai test per essere ammessi alla facoltà di Medicina. Continueremo la nostra battaglia, fino in fondo, e invito tutti i nostri concittadini a esprimere la propria protesta o il proprio disprezzo per tutte le forze politiche che non si impegnassero, da subito, a cancellare il numero chiuso per l’accesso a Medicina”.