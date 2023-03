Ragazzina 12enne trovata morta in Germania, sospetti su due coetanee: sparita da giorni, cadavere in un bosco

C’è stata una svolta shock nelle indagini sul caso della dodicenne morta a Freudenberg, vicino Coblenza, in Germania. Era scomparsa sabato scorso e il suo corpo senza vita era stato poi ritrovato in un bosco. Per la sua morte sarebbero ora sospettate due sue coetanee, anche se sulla vicenda rimangono ancora molti punti oscuri per il momento.

Dodicenne morta in Germania: due coetanee sospettate del suo omicidio

Stando a quanto è stato riferito dai media tedeschi, tra cui la Dpa, e come riportato in Italia dall’agenzia ‘ANSA’ nella mattinata di martedì 14 marzo, dell’omicidio della dodicenne sarebbero sospettate due ragazzine, di 12 e 13 anni.

Non si hanno ulteriori notizie sui fatti che hanno preceduto la morte della dodicenne e neanche sui motivi che avrebbero portato le due ragazzine a compiere questo gesto.

Il corpo della dodicenne è stato ritrovato in un bosco. I fatti sono accaduti a Freudenberg, vicino Coblenza, in Germania.

Il ritrovamento del corpo della dodicenne in un bosco

La dodicenne era scomparsa nella giornata di sabato scorso e il suo cadavere è stato poi rinvenuto in un bosco a pochi chilometri di distanza dal percorso che la ragazzina avrebbe dovuto seguire per far ritorno a casa dopo essere stata da un’amica.

L’ultimo avvistamento della dodicenne

Secondo quanto è riportato da ‘La Repubblica’, la dodicenne è stata vista l’ultima volta sabato scorso attorno alle ore 17,30 a Freudenberg. In serata, quando non ha fatto ritorno a casa, sono partite le ricerche da parte delle forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

