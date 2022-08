Disperso in mare a Porto Tolle, ritrovato vivo dopo 9 ore: 29enne portato in salvo

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

È stato trovato aggrappato agli scogli e tratto in salvo dopo una notte di ricerche il 29enne disperso in mare a Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Si era tuffato in acqua insieme a degli amici per un bagno di notte. Ma tornando verso la spiaggia il gruppo si è accorto che qualcuno mancava all’appello ed è scattato l’allarme.

Il bagno di notte

Il 29enne aveva deciso di fare un bagno notturno insieme ad altri quattro amici entrando dalla spiaggia di Barricata. A causa della forte corrente e del mare mosso non è però riuscito a guadagnare il bagnasciuga e appena gli altri si sono accorti della sua scomparsa hanno subito chiamato i soccorsi.

Immediatamente è intervenuta la Capitaneria di porto di Chioggia (Venezia) e a seguire dei Vigili del Fuoco che hanno messo in moto le operazioni di ricerca.

Una motovedetta e una pattuglia via terra si sono attivate in zona dove erano già presenti i carabinieri della locale stazione e i poliziotti del commissariato di Porto Tolle, raggiunti dai Vigili del Fuoco di Adria e i loro mezzi, con i sommozzatori di Vicenza e gli specialisti Sapr.

A causa delle pessime condizioni del tempo e delle onde molto alte, le ricerche non hanno avuto successo, rendendo necessario l’intervento dei mezzi aerei per sorvolare l’area, tra i quali un elicottero Sar dell’Aeronautica militare, che ha sorvolato la zona per oltre due ore, fino alle sette del mattino.

Ritrovato stamattina dai #vigilidelfuoco il bagnante scomparso la notte scorsa a porto Tolle (RO). Individuato dagli elicotteristi su una spiaggia dopo essere stato trascinato dalla corrente, in località Gorino di Goro, il 28enne è stato poi trasportato all’ospedale di Chioggia pic.twitter.com/Bz0EKCCcH8 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 7, 2022

Il ritrovamento

A rintracciare il disperso, in località Gorino di Goro, è stato l’elicottero “Drago 149” dei Vigili del Fuoco, individuandolo dopo circa nove ore, verso le 10 di questa mattina, aggrappato a degli scogli al largo di Santa Giulia, cinque chilometri più a sud.

Dopo il ritrovamento il 29enne, sotto shock ma cosciente, è stato issato con il verricello a bordo dell’elicottero e trasportato a Chioggia, dove è stato portato in ospedale per accertamenti.

La testimonianza della madre

Raggiunta da Repubblica, la madre del 29enne ha riportato il racconto del figlio sulle ore di paura passate in mare: “Mi ha detto ‘io ce l’ho fatta, mi sono arrangiato da solo‘. Ha delle ferite non gravi, è molto stanco, ha bevuto parecchia acqua di mare. Gli ho parlato, mi ha raccontato l’avventura” ha detto la donna.

“Ha fatto due passi e si è ritrovato l’onda che l’ha portato al largo – ha raccontato ancora. Poi è arrivato sugli scogli e ci è rimasto fino alle sei del mattino, ha provato a camminare ma c’era melma. Vedeva le luci, l’elicottero e il drone ma non riusciva a farsi sentire. Adesso è stanco, ha le flebo, gli hanno fatto tutti gli accertamenti. I medici hanno detto che stanotte lo tengono in osservazione”.