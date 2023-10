Dario Fabbri spiega perché non ha la laurea in Scienze Politiche dopo il caso sollevato da Riccardo Puglisi

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

La questione che tiene banco da agosto è arrivata alla fine: l’analista di geopolitica Dario Fabbri ha spiegato perché non ha la laurea in Scienze Politiche, aspetto per il quale era stato duramente attaccato dall’economista Riccardo Puglisi, scatenato su Twitter dopo la sua ultima intervista.

Le accuse di Puglisi all’esperto di Enrico Mentana

L’inizio della querelle risale allo scorso agosto, quando sui social l’economista Puglisi aveva pubblicamente puntato il dito contro il sedicente, per lui, esperto di geopolitica volto fisso delle maratone di Enrico Mentana su La7 e con lui direttore della rivista Domino.

Puglisi ha messo in dubbio sia la laurea, che effettivamente non risultava dagli archivi, sia il fatto che Dario Fabbri potesse definirsi giornalista pur non essendo formalmente iscritto all’albo. Lui però nella rivista ricopre il ruolo di direttore editoriale, per il quale non è richiesto tesserino.

Fonte foto: ANSA Dario Fabbri è l’analista di La7 sulla guerra in Ucraina, Riccardo Puglisi insegna all’Università degli Studi di Pavia

La vicenda ha accesso il dibattito e la polemica, tra chi ritiene superflua la laurea dell’esperto (e tra questi c’è anche Enrico Mentana stesso) e chi invece ritiene i titoli sventolati da Fabbri fondamentali per la sua credibilità.

Dario Fabbri spiega perché non ha la laurea

Sulla vicenda ha messo (forse) un punto il diretto interessato durante un’intervista a Dissipatio. Qui, Dario Fabbri ha ammesso di non avere un titolo accademico in Scienze Politiche: ha studiato alla Luiss, ma ha abbandonato all’ultimo anno.

Voleva concentrarsi sulla geopolitica e i suoi aspetti cruciali, ma “non la trovai nel percorso universitario”. Per questo, ha ritenuto necessario “muovermi da solo per sviluppare un pensiero laterale” ovvero studiare da autodidatta.

Una scelta che spesso fa storcere il naso a molti, ma per lui è stato “indispensabile collocarmi fuori dall’accademia per sviluppare un pensiero diverso, estraneo alle relazioni internazionali e alla politologia. Ognuno segue il suo percorso, mi pare evidente”.

La reazione dell’economista su X/Twitter

Non c’è voluto molto prima che il docente di Scienza delle Finanze all’Università di Pavia commentasse l’intervista di Dario Fabbri. Riccardo Puglisi in queste ultime ore di mercoledì 4 ottobre 2023 ha inondato il suo profilo X (ex Twitter) di post, commenti e risposte sulla vicenda.

“Dario Fabbri ha sottostimato la probabilità che io ed altri fossimo costanti nell’attività di ricerca intorno a data e luogo della sua laurea inesistente – ha scritto in un post – L’ammissione di non essere laureato arriva curiosamente appena prima della puntata odierna de Le Iene“.

Per l’economista, il “muro di gomma messo in piedi nelle settimane precedenti da parte di vari giornalisti” rappresenta una pagina “tristissima nella reputazione media dei giornalisti stessi”. Battute e ironia anche nei confronti del presunto mancato controllo da parte di Open, che fa del fact-checking una delle sue linee editoriali.