Dario Fabbri ha la laurea? Su Twitter l'economista Riccardo Puglisi alimenta dubbi sull'esperto di geopolitica

L’interrogativo è stato sollevato dall’economista Riccardo Puglisi e ha acceso i riflettori sul percorso accademico di Dario Fabbri, noto analista di politica internazionale in Italia. La questione riguarda la laurea in Scienze Politiche attribuita a Fabbri nelle sue biografie online. Puglisi ha espresso dubbi pubblicamente su Twitter, alimentando il dibattito con un post indirizzato a Open, Limes e alla giornalista Alessandra Sardoni. Da qui è stato innescato un discreto polverone online, con vari interventi mirati a individuare conferme (o smentite) in merito al titolo di studio di Fabbri e riflettere sul suo contributo al giornalismo.

Laureato oppure no?

Fra i personaggi che hanno in qualche modo risposto al quesito di Riccardo Puglisi, offrendo di dare una soluzione definitiva, c’è Andrea Garbinato, docente di Scienze Politiche e Sociali presso l’Università di Pavia.

Garbinato ha investigato la questione, consultando gli archivi dell’Università Luiss. Tuttavia, il controllo non ha confermato la presenza di un laureato di nome Dario Fabbri negli anni considerati.

Dario Fabbri è un esperto di politica internazionale molto noto per la collaborazione con Enrico Mentana

Il dibattito sulla laurea

Questa analisi, però, ha suscitato domande: perché Puglisi ha preso in considerazione gli archivi solo dal 2006? E se Fabbri avesse conseguito la laurea in un’altra università o in anni precedenti?

L’economista Puglisi, contattato da MOW, ha preferito non rilasciare ulteriori commenti e ha dichiarato di essere ancora in fase di ricerca. Importante sottolineare che, nonostante le controversie, Fabbri non ricopre ruoli pubblici che richiedano un titolo accademico specifico.

Fabbri e Mentana

Nel corso delle discussioni online, alcuni utenti hanno ironicamente richiamato casi analoghi di esperti che hanno millantato titoli accademici inesistenti.

Mentre Fabbri non ha mai intrapreso una carriera politica, è apprezzato da enti legati all’intelligence e ha un ruolo di rilievo nel giornalismo. La sua notorietà è cresciuta grazie alla collaborazione con Enrico Mentana e al suo coinvolgimento nelle “Maratone Mentana”.

Direttore di Domino

La sua rivista, Domino, è un punto di riferimento per la politica internazionale. Il sito web di Domino rivela Fabbri come direttore editoriale e Mentana come direttore responsabile.

Il professor Puglisi, stimolato dai partecipanti al dibattito, ha sollevato un ulteriore interrogativo: Dario Fabbri è iscritto all’Ordine dei Giornalisti? È importante chiarire che per ricoprire la posizione di direttore editoriale non è necessario essere iscritti, a differenza del direttore responsabile, che richiede l’iscrizione almeno all’Albo Pubblicisti.

Giornalista o no?

Un’indagine sul sito dell’Ordine dei giornalisti non ha rivelato alcuna iscrizione a nome “Dario Fabbri”. Tuttavia, nelle sue biografie, Fabbri si autodefinisce giornalista.

Questo apre il dibattito su chi possa definirsi giornalista e se sia necessario possedere la tessera dell’Ordine. Sollecitato da MOW, Fabbri ha risposto con il messaggio: “Non rispondo a critiche personali, né rilascio interviste sulla mia sfera personale. Valuto il giudizio basato solo sul mio lavoro.”