Carlotta Rossignoli si laurea in Medicina a soli 23 anni: la lettera rabbiosa dei compagni contro l'Università

La storia della studentessa da record, Carlotta Rossignoli, è salita alla ribalta di tutti quotidiani nazionali, ma adesso i colleghi protestano con l’Università chiedendo come abbia fatto a laurearsi così in anticipo con i tempi. Modella e influencer, la 23enne veronese ha conseguito il titolo di studio in Medicina con 110 e lode e menzione d’onore all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Un traguardo raggiunto troppo velocemente secondo i suoi compagni di corso, che in una lettera inviata all’Ateneo pretendono spiegazioni.

La storia

Carlotta Rossignoli si è raccontata in diverse interviste rilasciate a testate nazionali e locali spiegando come abbia fatto a laurearsi in Medicina undici mesi prima della scadenza dei 6 anni prevista dal percorso di studi: “Non ho perso tempo, non perdo mai tempo. È stata impegnativa anche perché il corso era tutto in inglese” ha detto al Corriere della Sera.

Figlia di un impiegato di banca e di una madre casalinga, Carlotta è anche modella, conduttrice per una trasmissione di calcio locale dedicata all’Hellas Verona e influencer da 16 mila follower.

Si era già diplomata con un anno di anticipo al liceo classico con 100 e lode e, inoltre, nel 2017 era stata premiata come Alfiere del Lavoro dal Presidente Mattarella.

La lettera dei colleghi

Per i colleghi di Università di Carlotta però i conti non tornano e per questo hanno mandato una lettera al San Raffaele per capire come sia riuscita la 23enne a laurearsi prima del tempo.

“Vorremmo sapere – si legge – come è possibile per lei laurearsi prima di tutti gli altri. Vorremmo anche sapere come è possibile che abbia potuto fare, e fatto, il quinto anno insieme ai corsi e agli esami del sesto, come ha abbia potuto fare in anticipo le rotazioni che solo ora la classe poteva fare, come il suo progetto di tesi di 8 mesi si sia concluso a ottobre quando ci è stato permesso di iniziare solo a maggio 2022 (ciò implica che non poteva finire prima di dicembre 2022)”.

“Vorremmo sapere come siano possibili queste eccezioni per alcuni studenti. Perché non ci è stata offerta la stessa opportunità? Da dove viene questa eccezione? Come ha potuto fare più corsi in più anni insieme?” sono le domande degli studenti del sesto anno di Medicina al San Raffaele.

L’esame di laurea anticipato

I colleghi di Carlotta chiedono infine all’Ateneo come sia possibile che la studentessa 23enne sia stata autorizzata a laurearsi prima della sessione ufficiale: “Considerato l’eventuale completamento degli esami nella sessione di dicembre e il completamento della tesi nel periodo minimo di 8 mesi, alcuni compagni di classe potrebbero potenzialmente laurearsi a febbraio. Perché questo non è possibile per le persone che sono in grado di farlo?“.

“Vorremmo una spiegazione sul perché la nostra compagna di classe sia sempre un’eccezione a ogni regola che questa università sembra attuare in modo così rigido, ma che diventa molto risolvibile e flessibile quando riguarda la nostra compagna di classe – hanno proseguito gli studenti -. Questo problema genera anche preoccupazioni sulla credibilità del corso e della laurea, poiché le regole sono modificabili solo per alcune persone”.

“Vorremmo solo delle risposte – è la conclusione della lettera – Sono sicuro che queste risposte sono richieste da tanti anni e da altri corsi, anche di studenti già laureati, in quanto siamo certi che abbiate già ricevuto altre email”.