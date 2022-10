Bisnonno laureato a 89 anni, applausi per Oscar Mattei. E Mattarella lo invita al Quirinale

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Non è mai troppo tardi per coltivare le proprie passioni e raggiungere gli obiettivi desiderati. Lo dimostra Oscar Mattei, bisnonno romano che l’altro giorno si è laureato in Giurisprudenza all’università di Roma Tre all’età di 89 anni.

Bisnonno si laurea a 89 anni

Alla soglia dei novant’anni, lunedì 17 ottobre il romano Oscar Mattei si è laureato in Giurisprudenza all’università di Roma Tre con una tesi sul diritto sportivo intitolata “Diritti e doveri dell’atleta federato”.

Dopo la discussione della tesi davanti a una commissione di professori che potrebbero essere suoi figli (100 su 110 per lui), la pergamena di laurea gli è stata consegnata dal Magnifico Rettore Massimiliano Fiorucci.

🎓Congratulazioni Oscar Mattei, classe 1933, proclamato oggi lunedì 17 ottobre Dottore in Giurisprudenza. Ha concluso il suo percorso presentando una tesi di diritto sportivo dal titolo “Diritti e Doveri dell’atleta federato”. #UniRomaTre pic.twitter.com/BCzN30hlys — Università Roma Tre (@UnivRoma3) October 17, 2022

“Un esempio straordinario, non si è fatto scoraggiare neanche dalla pandemia e con gli studenti c’è stato un bello scambio intergenerazionale”, ha raccontato il rettore al Corriere della Sera.

Oscar Mattei si laurea a 89 anni: la festa con figli e nipoti

“Mi sento più leggero”, ha detto il neo dottore dopo la proclamazione. Quindi la festa con la sua numerosa famiglia: la moglie, i 4 figli, gli 8 nipoti e il bisnipote di pochi mesi.

Più che i libri da studiare, spiega Mattei, il vero problema che ha dovuto affrontare è stata la didattica a distanza: “Quando stavo per andare in pensione nell’89 i computer erano appena entrati in azienda e mi ricordo che mi sentii superato”.

Mattarella lo invita al Quirinale

Laureato a 89 anni, un esempio per tutti. Per questo le congratulazioni al dottor Mattei sono arrivate anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, attraverso la segreteria della presidenza della Repubblica, lo ha invitato al Quirinale per premiarlo.

Appassionato di ricamo a mano, Mattei potrebbe portare a Mattarella una delle sue creazioni, di cui ha fatto dono in passato anche a Papa Giovanni Paolo II.