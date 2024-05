Daniele Alba interrogato dal gip dopo aver accoltellato a Cianciana moglie e figli: come stanno i bimbi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Daniele Alba, il meccanico 35enne che giovedì 23 maggio ha preso a coltellate la moglie e i due figli piccoli. Durante l’interrogatorio di garanzia, davanti al gip di Sciacca, Antonino Cucinella, assistito dai legali Maurizio Gaudio e Luca Burgio, ha comunicato l’intenzione di non rispondere alle domande ponendo fine all’udienza. Il giudice dovrà ora esprimersi sulla richiesta convalida della custodia cautelare avanzata dal sostituto procuratore Brunella Fava.

Le condizioni di moglie e figli

Restano gravi le condizione della moglie e dei figli di Daniele Alba, anche se il bambino di 7 anni sarebbe in miglioramento. I due bimbi sono ricoverati all’ospedale “Di Cristina” di Palermo: il maschietto ha subito due operazioni chirurgiche, una al torace, che hanno interessato un polmone e il cuore, e una al cervello, tenuta ancora in sedazione, invece, la bambina più piccola, di soli tre anni, ha subito diverse ferite al volto e ha perso molto sangue.

Entrambi sono ricoverati in terapia intensiva, stabili ma con prognosi riservata. Meno grave sarebbe la madre, ricoverata nel vicino ospedale di Ribera, ma non in pericolo di vita.

Fonte foto: ANSA

Carabinieri e soccorritori davanti alla casa di Cianciana dove Daniele Alba ha accoltellato moglie e figli

L’accoltellamento a Cianciana

Mamma e bambini sono stati accoltellati nella loro casa di Cianciana nella giornata di giovedì 23 maggio da Daniele Alba, che dovrà rispondere adesso di tentato triplice omicidio e lesioni gravissime.

Dopo aver colpito la famiglia con una dozzina di fendenti utilizzando un coltellaccio da cucina, il 35enne metalmeccanico aveva fatto uscire di casa la moglie e il figlio e si era barricato nell’appartamento con la più piccola: prima di rilasciare anche lei il padre l’ha tenuta in ostaggio per due ore, per poi farsi arrestare dai carabinieri dopo una lunga mediazione.

Le condizioni di Daniele Alba

Alla base della follia omicida di Daniele Alba ci sarebbero le sue condizioni mentali, alla luce anche di un passato di tossicodipendenza alle spalle. Nino Arcuri, medico di base della famiglia è stato anche testimone del fatto e ha aiutato i soccorsi specialmente per un primo intervento sul posto per la piccola. “Lui avrebbe anche tentato di buttare lei dalla finestra“, ha raccontato il medico, che ha riportato aver visto Daniele Alba solamente due volte presso il suo ambulatorio.

“Una famiglia poco tranquilla”, ha detto Arcuri, condizione dovuta alla “condizione psichiatrica” del 35enne. “Io stesso in almeno due occasioni mi sono trovato a firmare un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) per situazioni di violenza all’interno del nucleo familiare”.