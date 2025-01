Karla Sofía Gascón prima transgender a ricevere una nomination agli Oscar: in corsa come migliore attrice

La spagnola Karla Sofía Gascón, protagonista del film “Emilia Pérez”, è la prima transgender a ricevere una nomination agli Oscar come migliore attrice. La storia è incentrata su un boss del cartello della droga messicano che decide di cambiare sesso e vita, cercando la redenzione dalle proprie malefatte.

Il film Emilia Pérez

“Emilia Pérez”, del regista Jacques Audiard, è un film musical drammatico con screziature a tratti da thriller e a tratti da commedia.

La storia parla di una brillante avvocata che un giorno riceve un’offerta non prevista: aiutare un signore della droga messicano a sparire dalla circolazione.

Karla Sofía Gascón

Per riuscire nell’impresa, il criminale inscenerà la propria morte e, dopo essersi sottoposto a transizione, rinascerà come donna con il nome di Emilia Pérez imprimendo un nuovo corso alla propria esistenza: da sanguinario boss mafioso a persona proba e altruista.

Intervistata dal Corriere della Sera lo scorso dicembre, Karla Sofía Gascón ha raccontato che il film in concorso agli Oscar “fa paura a tanta gente, di sicuro non lascia indifferente nessuno”.

“Ancora ricevo lettere orribili. E poi i pregiudizi. Pochi giorni fa una donna mi ha chiesto: ma in caso agli Oscar concorrerai come migliore attore o attrice? Signora, io sono un’attrice, le ho risposto”, ha aggiunto.

Chi è Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón (nata Carlos) è venuta al mondo il 31 marzo 1972 ad Alcobendas, un comune in provincia di Madrid.

La passione per la recitazione la spinse a prendere un diploma all’Ecam (Escuela de cinematografía y del audiovisual de la comunidad de Madrid).

Negli anni successivi, lavorò a Londra per una serie della Bbc per l’apprendimento della lingua spagnola e a Milano dando voce ai burattini per spettacoli per bambini.

Prese poi parte ad alcune soap opera spagnole interpretando ruoli minori. Le prime apparizioni al cinema le fece nei film “Se busca fulmontis” (1999), “Me da igual” (2000), “Box 507” (2002) e “Say I Do” (2004). In seguito alternò il lavoro nelle produzioni spagnole con alcuni progetti in Messico.

Nel 2018, dopo aver completato la maggior parte della sua transizione di genere, Gascón pubblicò l’autobiografia “Karsia, Una historia extraordinariam”, ancora non tradotto in italiano.

In seguito interpretò Lourdes Buendía nel teen drama “Rebelde” del 2022 ed “Emilia Pérez” del 2024.

Premi e riconoscimenti

Fra i premi vinti negli da Karla Sofía Gascón si ricordano il titolo di Miglior attrice a Cannes 2024, quello di Miglior attrice europea per gli European Film Awards e la nomination, nella stessa categoria, per i Golden Globe sempre nello stesso anno, oltre a una serie di premi minori vinti in Nord America.

Karla Sofía Gascón è inoltre Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere in Francia.