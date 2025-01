Cosa sono i giorni della merla e quando saranno nel 2025, l'annuncio sulle date particolari

I giorni della merla che cadono di 29, 30 e 31 gennaio sono da sempre considerati i più freddi dell’anno. Ma nel 2025 potrebbe esserci una sorpresa: in quel periodo le temperature potrebbero essere relativamente miti. Secondo la tradizione, se i giorni della merla sono molto freddi seguirà una bella primavera, mentre se sono più caldi allora la bella stagione tarderà ad arrivare.

Perché i giorni della merla sono i più freddi

I giorni della merla (29, 30 e 31 gennaio) sono i più freddi dell’anno per un motivo puramente meteorologico, come spiegano gli esperti de IlMeteo: nei giorni a cavallo fra gennaio e febbraio, la radiazione solare è ancora al minimo mentre si verificano scarse precipitazioni. Sole al minimo sindacale e cielo sereno portano a una dispersione di calore generalizzata.

Pioggia durante i giorni della merla

Maltempo e instabilità, con neve a bassa quota. È questo lo scenario che si prospetta per i giorni della merla di gennaio 2025.

Fonte foto: ANSA

L’aria più fredda, se ci sarà, dopo l’avvento della Niña deriverà da un afflusso di origine artica che investirà le Regioni del Nord. Ma per maggiore certezza sul meteo relativo ai giorni della merla, si rimanda a previsioni successive.

La leggenda sui giorni della merla

Secondo una leggenda i giorni tradizionalmente più freddi dell’anno devono il loro nome proprio una merla completamente bianca.

Sul punto di morire dal freddo, la piccola creatura un giorno decise di rifugiarsi in un comignolo e vi rimase per tre giorni, riuscendo a sopravvivere a differenza degli altri uccelli. Ma all’uscita dal comignolo il colore delle sue piume era mutato, da bianco a nero.

Secondo un’altra leggenda, la merla bianca avrebbe lottato contro il mese di Gennaio, particolarmente gelido e, secondo la narrazione, lungo 28 giorni. La piccola pennuta avrebbe fatto provviste e si sarebbe rifugiata nel suo nido per tutta la durata del mese, per poi uscire nella mattina del 29esimo giorno.

Gennaio, infuriato, avrebbe chiesto in prestito tre giorni al fratello Febbraio per continuare a perseguitare la merla, che si sarebbe rifugiata in un comignolo per ulteriori tre giorni, uscendone poi completamente nera.

Ma c’è almeno una terza legenda: la storia di Merlo e Merla, due giovani sposi che, dopo il matrimonio sulle rive del Po, tentarono di attraversare il fiume ghiacciato per tornare a casa. A causa del gelo, una lastra di ghiaccio cedette sotto i piedi di Merlo, che annegò davanti alla sua sposa.

Distrutta dal dolore, Merla pianse tanto che, secondo la tradizione, il suo lamento si sente ancora a fine gennaio lungo il Po.