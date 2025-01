Cdm lampo con Santanchè e Meloni, silenzio sul caso della ministra: "Si va avanti"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nell’ultimo Consiglio dei ministri era presente Daniela Santanchè, ma non si è parlato del caso che ha coinvolto la ministra del Turismo. Presente nel Cdm anche Giorgia Meloni, ma a quanto pare la premier non ha affrontato la questione – neanche in via informale – attenendosi all’ordine del giorno. Nel frattempo l’opposizione continua a chiedere le dimissioni di Santanchè, che ha replicato con un video girato all’interno del ministero.

Il rinvio a giudizio di Daniela Santanchè

Rinviata a giudizio lo scorso 17 gennaio per la vicenda del presunto falso in bilancio nell’azienda Visibilia, la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha sempre respinto l’ipotesi delle dimissioni.

Il Movimento 5 Stelle ha depositato una mozione di sfiducia, ma da Fratelli d’Italia finora non sono trapelati segnali che facciano pensare a pressioni su Santanchè.

Daniela Santanchè, ministra del Turismo

Nessun cenno di Meloni a Santanchè nel cdm

Il Cdm di oggi, 23 gennaio, è durato non più di una ventina di minuti. Giuseppe Pichetto Fratin ed Elisabetta Casellati hanno detto alla stampa che nel corso della seduta non si è discusso di punti al di fuori dell’ordine del giorno e che non si è parlato della vicenda Santanchè “neanche informalmente”.

Al termine del Cdm, Daniela Santanchè è tornata a Milano e domani sera – 24 gennaio – sarà a Verona per l’apertura del Motor Bike Expo. Nei prossimi giorni la ministra del Turismo sarà a Gedda (Arabia Saudita) dove farà tappa la nave Amerigo Vespucci.

“Si va avanti”, come ha detto la stessa Daniela Santanchè in un video registrato dal suo ufficio del ministero del Turismo. Nei giorni scorsi il suo ufficio stampa aveva ribadito che Santanchè non aveva nulla da dichiarare.

Conte caldeggia la mozione di sfiducia a Santanchè

Dopo il rinvio a giudizio a carico della ministra, il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia e oggi il leader Giuseppe Conte è tornato alla carica, chiedendo che la mozione venga messa in calendario al più presto.

Conte ha parlato di “nuove ombre” sul caso Visibilia anticipate dalla trasmissione Report, e anche il Pd, con Arturo Scotto, ha avanzato nuovi dubbi sull’opportunità che Daniela Santanchè mantenga il suo posto al governo.

Nei giorni scorsi si sono rincorse voci sui possibili sostituti di Santanchè, ma finora Giorgia Meloni non ha fatto cenno a un cambio al ministero del Turismo. Inoltre uno dei “papabili”, Gianluca Caramanna, attualmente consigliere al ministero del Turismo, ha preso le distanze affermando che “Santanchè sta lavorando molto bene e andiamo avanti”.