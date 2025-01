Studente accoltellato a Testaccio dopo la scuola, ferito alla gola: è in codice rosso, fermati due compagni

Un 17enne è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato da un compagno nel quartiere Testaccio di Roma. Il minorenne sarebbe stato colpito alla gola durante una rissa in piazza tra studenti, un possibile regolamento di conti fuori da scuola. I due presunti responsabili sarebbero stati individuati, mentre la polizia sarebbe alla ricerca degli altri componenti del branco.

L’accoltellamento tra studenti al Testaccio

Secondo le prime ricostruzioni, gli aggressori sarebbero due studenti dello stesso istituto della vittima, di nazionalità egiziana e tunisina. A sferrare il fendente sarebbe stato il primo, mentre il secondo l’avrebbe spalleggiato.

I due avrebbero fatto parte del gruppo di 5-6 adolescenti che ha circondato il 17enne di origini filippine, per poi scappare. Gli agenti intervenuti davanti a una farmacia del Testaccio, intorno alle 14.30 di giovedì 23 gennaio, avrebbero identificato loro due come autori materiali dell’accoltellamento, grazie all’analisi delle immagini delle telecamere della zona.

La zona di Roma dove il 17enne è stato accoltellato da un gruppo di studenti, a piazza Testaccio

Ricercati gli altri membri del branco, che si sono dati alla fuga tra le strade del quartiere. Si cerca anche il coltello.

Le condizioni del 17enne

Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica, al lavoro sui rilievi delle tracce di sangue ai piedi della fontana delle Anfore.

Il 17enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo, per essere ricoverato in terapia intensiva: la prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo è stato raggiunto dai familiari e, qualora le sue condizioni lo dovessero consentire, dovrebbe essere sentito dagli inquirenti.

Le indagini sono dirette anche a chiarire se l’accoltellamento sia nato come vendetta per una lite scoppiata dentro la scuola o nello scontro tra due fazioni.

Il commento di Salvini

Sull’episodio non si è fatto attendere il commento del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Coltello facile nelle tasche di troppi ragazzini e una violenza minorile che ha raggiunto livelli allarmanti. Sì a più forze dell’ordine, più formazione scolastica e più opportunità per i giovani – come stiamo facendo – ma a casa di questi ragazzi non ci sono dei genitori? Possibile che queste mamme e questi papà non si accorgano di niente?” ha scritto sui suoi profili social.

Il coltello al funerale di Maati Moubakir

Un coltello era spuntato qualche giorno prima in una lite tra giovani anche al funerale di Maati Moubakir, il 17enne ucciso a coltellate a Campi Bisenzio, vicino Firenze, durante una rissa in strada davanti a un locale.

I carabinieri hanno identificato i due protagonisti dell’episodio, che non sarebbe però legato all’omicidio, ma ad un litigio per una ragazza avvenuto qualche giorno prima.

Notizia in aggiornamento…