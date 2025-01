Italia fuori dall'Oms per richiesta di Salvini e Lega, reazioni dei medici: chi è favorevole e chi contrario

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I medici italiani hanno reagito alla proposta di legge della Lega e di Matteo Salvini che imporrebbe all’Italia di uscire dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Scontro tra favorevoli e contrari alla norma, che è arrivata in Parlamento sulla scia della decisione di Trump di ritirare gli Usa dall’organizzazione.

I medici contrari all’uscita dell’Italia dall’Oms

Dopo la notizia della presentazione della proposta di legge per far uscire l’Italia dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità che coordina tra l’altro le risposte alle epidemie più gravi, diversi medici hanno espresso la loro contrarietà.

Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, è stato tra i primi a criticare la norma proposta in Parlamento dal partito di Matteo Salvini.

Fonte foto: ANSA Matteo Bassetti

Bassetti ha liquidato immediatamente la proposta: “È una battuta a fini elettorali e come tale va presa“, ha detto il medico, ricordando poi il ruolo cruciale dell’Oms nell’aiutare i Paesi in via di sviluppo a combattere le epidemie.

I favorevoli invitati alla conferenza della Lega

Per annunciare la proposta di legge, il senatore della Lega Claudio Borghi ha indetto una conferenza alla quale hanno partecipato anche alcuni medici favorevoli alla proposta.

“L’uscita degli Stati Uniti dall’Oms era auspicabile, se si muovono loro c’è un effetto domino che si viene a creare. L’Oms serve solo a chi c’è dentro, per noi cittadini non ha fatto nulla”, ha detto il chirurgo plastico Roy De Vita.

Claudio Borghi è uno degli esponenti più critici nei confronti organizzazioni sovranazionali all’interno della Lega. In passato ha promosso l’uscita dell’Italia dall’Unione europea e dall’euro.

La proposta di legge del partito di Salvini

L’annuncio della proposta di uscita dell’Italia dall’Oms è stato dato dal leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Trattandosi di una proposta di legge, è stata presentata direttamente al Parlamento e senza passare dal Governo. Gli alleati di maggioranza, Forza Italia e Fratelli d’Italia, non hanno commentato.

Dura la reazione delle opposizioni: “L’annuncio della Lega è inquietante. Dopo il Covid, la pandemia, le chiusure, la Lega vuole uscire dall’Oms e riportare così l’Italia a una condizione di arretratezza culturale e sanitaria impressionante” ha detto Ilenia Malvasi, deputata del Pd.