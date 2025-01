La Gioconda di Leonardo da Vinci in Lombardia? La proposta della Regione dopo i problemi al Museo del Louvre

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Laurence des Cars, presidente del Louvre, ha denunciato le critiche condizioni in cui versa il museo di Parigi. In una lettera al ministro della Cultura francese, la presidente espone i timori riguardanti la sempre più difficile gestione della Monna Lisa di Leonardo Da Vinci. E così la regione Lombardia si offre per ospitare la Gioconda.

Il Louvre “in pessimo stato”

In una lettera pubblicata su Le Parisien, Laurence des Cars, la direttrice del Louvre, ha rivolto le proprie preoccupazioni alla ministra della Cultura francese Rachida Dati.

Des Cars invia un chiaro allarme sulle critiche condizioni del più famoso museo di Parigi, vittima di un “degrado strutturale” mai risolto.

Fonte foto: ANSA Il Museo Louvre a Parigi

La direttrice denuncia inoltre la sempre maggiore “difficoltà nella gestione dell’enorme afflusso di visitatori”.

Ogni anno il Louvre accoglie oltre 8,7 milioni di visitatori, un numero che supera di gran lunga la capacità originariamente prevista per il museo.

Il sovrannumero, denuncia des Cars, ha causato problematiche agli edifici, tra cui infiltrazioni d’acqua e variazioni alla temperatura.

Disguidi che mettono a rischio la conservazione delle opere d’arte e la stessa esperienza di visita dei turisti.

Le preoccupazioni sulla Gioconda

Forte preoccupazione è stata espressa da Laurence des Cars in particolare verso la Gioconda, il dipinto di Leonardo Da Vinci simbolo del Louvre.

L’opera è esposta nella più grande sala del museo, la Salle des États, ma non sufficientemente spaziosa per contenere adeguatamente il gran numero di persone in visita ogni giorno.

La direttrice chiede dunque di rivedere la presentazione del capolavoro vinciano, cui sarebbe più opportuno offrire una sala dedicata.

La proposta della Lombardia

Delle problematiche francesi si è dimostrata ben pronta ad approfittare la regione Lombardia.

L’assessora regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha affermato: “Siamo pronti a ospitare La Gioconda in Lombardia”.

“In attesa delle decisioni del governo francese in merito a spostamenti o ristrutturazioni, – sono le parole di Caruso – noi in Lombardia siamo ben lieti di ospitare questa opera che rappresenta al meglio l’arte e la cultura italiana ed è patrimonio dell’intera umanità”.

Secondo l’assessora, il momentaneo trasloco della Monna Lisa “avrebbe un significato ancor più forte se proiettata in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026”.

È un nuovo capitolo nella saga centenaria che vede l’Italia sperare in un ritorno a casa del capolavoro vinciano, cui la Francia non ha al momento ancora risposto.