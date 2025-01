19enne accoltellato a Lecce, un minore è accusato di tentato omicidio: la lama a pochi centimetri dal cuore

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Lecce, un 19enne è stato accoltellato da un minore. L’aggressione ha rischiato di costargli la vita, con la lama che per pochi centimetri non ha toccato il cuore. L’episodio è avvenuto nel centro storico della città. Il 17enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini indicano che la causa dell’aggressione potrebbe essere legata a motivi di gelosia.

Accoltellato un 19enne a Lecce

L’aggressione si è verificata nella notte tra il 18 e il 19 gennaio, nel centro storico di Lecce. Il giovane aggressore ha colpito il 19enne al pettorale sinistro, a pochi centimetri dal cuore, causandogli gravi lesioni.

Dopo aver inferto il colpo, l’aggressore è fuggito per le vie del centro, lasciando la vittima sanguinante a terra. L’episodio è stato inizialmente visto come una rissa, ma le circostanze hanno portato gli investigatori a concentrarsi sulla possibilità che fosse legato a motivi di gelosia.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Aggressione nel centro storico di Lecce: 19enne accoltellato vicino al cuore

Il 19enne, gravemente ferito, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Indagini e arresto: coltello nel tombino

I carabinieri, subito intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno avviato un’indagine per identificare l’aggressore. Le ricerche hanno avuto esito positivo quando, nei pressi della scena del crimine, è stato trovato un coltello di 32 cm, con una lama di 19 cm, intriso di sangue.

Il coltello, verosimilmente utilizzato nell’accoltellamento, è stato sequestrato per gli accertamenti. Le indagini sono ora focalizzate sulla ricostruzione completa della dinamica dell’aggressione, anche attraverso il possibile test del Dna.

Il 17enne, riconosciuto come il responsabile, è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito in una struttura minorile di Lecce, in attesa dell’esito delle indagini.

19enne in ospedale: lama vicino al cuore

La vittima dell’aggressione è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi, dove è stata sottoposta a interventi per le gravi ferite al torace.

Nonostante la lama fosse molto vicina al cuore, i medici hanno confermato che la vita del 19enne non è in pericolo. Attualmente è in prognosi riservata. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per comprendere appieno il contesto che ha portato a questa violenta aggressione.