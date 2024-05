A Cianciana il padre che ha accoltellato i figli ha rischiato il linciaggio: la reazione di Daniele Alba

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Daniele Alba, il padre che ha accoltellato i suoi due figli (oltre alla moglie) a Cianciana, ha rischiato il linciaggio dopo essersi consegnato ai Carabinieri nella serata di giovedì.

Il tentativo di linciaggio a Daniele Alba

Stando a quanto riferito da ‘Rainews’, un uomo che ha prima colpito con un pugno l’auto dei Carabinieri che stava portando via Daniele Alba in seguito all’arresto e ha poi tentato di aprire lo sportello dell’automobile, che era bloccato.

L’arrestato ha risposto alzando il dito medio al suo indirizzo. I Carabinieri lo hanno bloccato e identificato.

Fonte foto: ANSA

Il fatto di cronaca ha avuto luogo a Cianciana, nella provincia di Agrigento.

Cosa è successo a Cianciana

Daniele Alba ha accoltellato moglie e figli (due bimbi di 7 e 3 anni) dopo l’ennesima lite in famiglia e si è poi barricato in casa prima di arrendersi e consegnarsi ai Carabinieri, che lo hanno arrestato nella serata di giovedì 23 maggio. L’uomo è rimasto asserragliato per ore nella sua abitazione di piazza Bellini a Cianciana.

La lite in famiglia, secondo gli inquirenti, sarebbe scaturita dopo la decisione della moglie di volersi separare dal marito. L’uomo dovrà rispondere adesso di tentato omicidio plurimo e lesioni gravissime, nella speranza che i due bimbi riescano a superare la grave situazione clinica in cui versano.

Come stanno i figli e la moglie di Daniele Alba

Le condizioni di salute dei due figli accoltellati dal padre Daniele Alba sono gravi. I bimbi sono ricoverati all’ospedale dei Bambini di Palermo, in terapia intensiva, con prognosi riservata. Dalla struttura hanno fatto sapere che “la situazione è in evoluzione. Al momento non si può dire di più. Si sta facendo di tutto per salvarli”.

Il fratellino di 7 anni, giovedì, ha subito due interventi chirurgici, uno al torace (interessati un polmone e il cuore) e uno in neurochirurgia al cervello. La sorellina, di 3 anni, ha diverse ferite al volto, di cui due molto profonde. Ha perso molto sangue. Nelle prossime ore verranno risvegliati per verificare se abbiano riportato dei danni gravi neurologici.

La moglie dell’uomo, anche lei accoltellata, è stata ricoverata nel vicino ospedale di Ribera, ma non sarebbe in pericolo di vita.