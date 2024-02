Daniela Di Maggio a Sanremo 2024 per ricordare il figlio GiòGiò Cutolo: la madre lo paragona a Sinner

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Daniela Di Maggio, la madre di Giovanbattista Cutolo – il giovane musicista ucciso in strada a Napoli nel corso di una lite lo scorso 31 agosto – sarà ospite nella prima serata del Festival di Sanremo 2024. Lo ha annunciato Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione.

Daniela Di Maggio ospite al Festival di Sanremo

L’invito di Amadeus al festival è arrivato ”perché GioGiò (nome d’arte del figlio, ndr) suonava nell’orchestra sinfonica di Sanremo“, ha spiegato Di Maggio .

“Lui quest’anno sarebbe venuto di nuovo lì, a suonare e ha fatto anche una masterclass con il primo corno dell’orchestra sinfonica di Sanremo ma purtroppo la mano barbara di quel killer non glielo permetterà mai più – ha proseguito la donna -. Era giusto quindi un tributo alla sua memoria nel tempio della musica, Sanremo, dove mio figlio si sarebbe trasferito se avesse passato l’audizione che doveva fare”.

A proposito del ricordo in memoria del figlio, ha poi aggiunto: “È giusto anche per rappresentare una Napoli giusta, una Napoli della legalità, una Napoli aristocratica che credo incarniamo io e mio figlio. Ed è questo il messaggio che porterò su quel palco”.

Napoli in gara a Sanremo con Geolier

La città di Napoli sarà rappresentata in gara a Sanremo grazie anche a Geolier, che porterà un testo in dialetto.

“Ovviamente si tratta di un dialetto rivisitato ma io tifo molto per lui – continua la madre -. Gli ho parlato al funerale di mio figlio e io gli ho detto quello che pensavo, ovvero che quando si è un punto di riferimento per i ragazzi non è giusto dare messaggi violenti nelle canzoni, con riferimenti alle armi e alla ricchezza”.

Secondo Di Maggio, ”Quest’anno in Italia ci sono due riferimenti importanti: Sinner e Giovanbattista Cutolo. Due ragazzi meravigliosi esemplari che fanno del loro lavoro, del loro impegno un obiettivo importante. Sono questi i modelli da seguire”.

Infine, sulla sua recente battaglia politica, ha spiegato che ”in poco tempo sono riuscita già a fare tanto. Sia il ministro Salvini che il ministro Piantedosi, con i quali mi sono confrontata, si sono complimentati perché ho avuto una ‘tigna’ tale da poter cambiare in un solo mese la legge minorile, ora decreto GioGiò” ma adesso, “voglio modificare anche la legge Gozzini, perché altrimenti nessuno avrà la pena e noi purtroppo vittime ci vedremo i killer dei nostri figli e dei nostri amori per strada dopo poco. Mi batterò per questo”.

Chi era Giovanbattista Cutolo

Giovanbattista Cutolo era un giovane musicista del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.

Talentuoso pianista e virtuoso del corno, faceva parte della Nuova Orchestra Scarlatti e aveva suonato nella formazione dell’Ariston a Sanremo.

È stato ucciso a soli 24 anni da un pregiudicato minorenne con 3 colpi di pistola la sera del 31 agosto 2023, presso una paninoteca in centro, vicino Piazza Municipio. I due avevano avuto una discussione nata per futili motivi.