Dal finto rapimento di Milena Santirocco all'ipotesi del complice: come e perché è arrivata a Castel Volturno?

La storia di Milena Santirocco è – fortunatamente – un giallo senza vittime: piuttosto si cerca di risalire in primo luogo alle ragioni che hanno portato l’insegnante di danza di Lanciano a mollare tutto e scomparire nel nulla per circa sei giorni, in secondo luogo si cerca di capire se la 54enne abbia fatto tutto da sola.

Quando Milena Santirocco è ricomparsa a Castel Volturno (CE) ha raccontato di essere stata rapita da due uomini incappucciati che avrebbero tentato di ucciderla e dai quali si sarebbe salvata fingendosi morta. Qualche ora più tardi l’insegnante ha vuotato il sacco: "Volevo farla finita". Perché?

Alcuni conoscenti suppongono che alla base del gesto ci siano problemi economici, ma qualcuno si spinge oltre. Prima di quel misterioso 28 aprile Milena Santirocco appariva "più serena del solito". Lo riferisce un’amica alle telecamere di ‘Pomeriggio Cinque’. Prima di farsi ritrovare, la 54enne ha percorso circa 180 chilometri, in che modo? Secondo i famigliari, nel Casertano vivrebbe un ex fidanzato che potrebbe averla aiutata nella sua fuga.

Cosa abbia interrotto quel viaggio non è dato saperlo, almeno per il momento, ma non si può escludere che Milena Santirocco abbia fatto tutto da sola, senza l’ausilio di un ex fidanzato né di altre persone.