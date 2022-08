Courmayeur senz'acqua dopo la frana in Val Ferret: turisti evacuati in elicottero e gravi danni all'acquedotto

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Courmayeur rimasta senz’acqua è una delle conseguenze del maltempo che nelle ultime ore ha colpito la Valle d’Aosta. Sono già tre le frazioni rimaste senz’acqua a causa della frana che ha colpito la Val Ferret e presto Courmayeur andrà incontro allo stesso destino. Nella mattinata del 6 agosto circa 60 turisti sono stati evacuati con l’elicottero.

Courmayeur senz’acqua, cosa sta succedendo

La frana di grandi dimensioni si è staccata nella serata di venerdì 5 agosto dopo un temporale. Il materiale si è riversato nel torrente Rochefort e poi ha invaso la strada che porta da La Palud alla Val Ferret, sopra Courmayeur.

Il primo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di portare in salvo quattro persone rimaste bloccate in auto. Il giorno successivo, dopo un volo di sopralluogo, i turisti sono stati evacuati con un elicottero. Nel frattempo la protezione civile si è messa al lavoro per liberare la strada.

Tre frazioni di Courmayeur rimaste senz’acqua

La frana ha gravemente danneggiato l’acquedotto che rifornisce Courmayeur e le sue frazioni. Le prime zone a rimanere senz’acqua sono state La Palud, Villair ed Entrèves e l’amministrazione comunale ha immediatamente chiesto ai cittadini di non sprecare acqua.

Il Comune è intervenuto con autobotti e distribuzione di bottiglie di acqua potabile dalle 13 alle 20 di sabato 6 agosto.

Nella giornata di domenica il servizio continuerà in piazzale Grivel e piazzale Val Veny con i seguenti orari: 9-12 e 16-20.

Fonte foto: ANSA Un’altra immagine della frana che ha colpito una frazione di Courmayeur

Il sindaco di Courmayeur invita a non sprecare l’acqua

“Abbiamo iniziato, questa mattina, i lavori di sgombero della strada l’obiettivo è arrivare subito al punto in cui ci sono più danni, un ponte e l’acquedotto”, ha spiegato il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota.

“Al momento abbiamo tre frazioni senz’acqua- ha proseguito il primo cittadino – nel resto del Comune c’è un po’ d’acqua, ma si invita tutti ad utilizzarne il minimo indispensabile. Per quanto riguarda il ripristino della viabilità sulla strada della Val Ferret non siamo in grado di dare dei tempi sicuramente non saranno brevi”.

I disagi per la viabilità, dunque, potrebbero durare ancora per diversi giorni.