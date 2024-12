Stop gas da Gazprom alla Moldova, il Paese si prepara a gravi black out: il comunicato dell'azienda

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Gazprom ha annunciato che azzererà le forniture di gas alla Moldova dal 1° gennaio 2025, a causa del debito non saldato dal governo moldavo. La compagnia russa ha inviato una notifica a Moldovagaz, con la decisione che potrebbe comportare gravi disagi per il Paese, che si prepara a interruzioni dell’energia elettrica.

Stop del gas alla Moldavia

Gazprom ha comunicato ufficialmente la decisione di sospendere completamente le forniture di gas alla Moldavia a partire dal primo gennaio 2025. La causa, come spiegato dalla compagnia, è il mancato pagamento del debito contratto da Moldovagaz, l’azienda energetica controllata dal governo moldavo.

La società russa ha specificato che la restrizione sulle forniture resterà in vigore fino a quando non verrà comunicato un nuovo accordo, e si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, con la possibilità di richiedere danni per le violazioni.

Il primo ministro moldavo, Dorin Recean, ha contestato il debito dichiarato, affermando che non è stato validato da una valutazione internazionale indipendente.

Il comunicato di Gazprom

Nel comunicato di Gazprom, si specifica che la decisione è stata presa in base alle disposizioni contrattuali e alle normative russe, e che la sospensione delle forniture inizierà il 1° gennaio 2025 alle 8:00 (ora di Mosca).

Gazprom ha anche ribadito che si riserva il diritto di chiedere risarcimenti per il mancato adempimento degli obblighi da parte di Moldovagaz.

Nonostante le rassicurazioni del governo moldavo, che sta cercando di diversificare le forniture di gas, la situazione resta critica per un Paese che dipende fortemente dal gas russo.

Rischio black out

La Moldavia è altamente dipendente dalle forniture di gas russo, da cui ricava oltre la metà del suo fabbisogno energetico. La decisione di Gazprom di sospendere il gas potrebbe comportare gravi black out e il Paese si sta preparando a far fronte all’interruzione delle forniture di gas.

Il Paese rischia di affrontare anche l’interruzione del flusso di gas russo attraverso l’Ucraina, in scadenza tra pochi giorni. La Moldavia si trova in una posizione difficile, con la necessità di trovare soluzioni alternative per far fronte alla crisi energetica in arrivo.