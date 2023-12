Coppia di anziani picchiata e rapinata in casa a Ostia: furto da quasi 1 milione di euro

Sono andati a botta sicura, sapevano perfettamente dove si trovava il bottino e che, oltre a una cassaforte, ce ne era una seconda, con all’interno i gioielli più preziosi. Così una banda di ladri ha rapinato una coppia di anziani ad Ostia, mettendo a segno un colpo da quasi 1 milione di euro.

Le minacce al marito per entrare in casa

Secondo le prime ricostruzioni della vicenda, sono stati tre i malviventi introdottisi in pieno giorno nell’abitazione dei due anziani, che dimorano in via di San Quiriaco, nel centro di Ostia, a due passi dal lungomare.

I criminali, armati di coltello, hanno aggredito i coniugi di 74 e 80 anni. Hanno preso di mira anche la domestica che si trovava in casa.

Fonte foto: ANSA

Il primo a essere minacciato, intorno alle 11 di mattina di giovedì 7 dicembre, è stato il marito 80enne, un facoltoso uomo d’affari.

Stava rincasando quando a un certo punto i rapinatori, a volto coperto e con i guanti, dopo essersi appostati in strada, sono sbucati fuori e lo hanno obbligato a farli entrare nella sua dimora.

Pugni all’anziana

Una volta dentro l’abitazione i criminali hanno preso a pugni la moglie che tentava di fermarli.

Quindi hanno interrogato la coppia e pure la domestica. Le tre vittime sono state legate, imbavagliate e successivamente chiuse in bagno.

Alla fine i ladri hanno messo le mani su un bottino di quasi un milione di euro, anche se l’inventario è ancora in corso. Quel che è certo è che la cifra del colpo non è per nulla esigua.

La caccia gli uomini

Sulla vicenda hanno iniziato ad indagare i carabinieri che hanno effettuato una vasta battuta su tutto il lungomare, anche con un elicottero.

Ora è caccia agli uomini. Gli investigatori dovranno capire in che modo sono fuggiti i malviventi per riuscire a mettersi sulle loro tracce.

La 74enne è stata accompagnata all’ospedale Grassi per essere medicata. Sotto choc gli altri due ostaggi.