Controlli dei Nas nelle mense scolastiche: insetti ed escrementi, irregolare quasi una su tre in tutta Italia

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Il comando Carabinieri per la tutela della salute ha realizzato una campagna di controlli per verificare le condizioni di servizi di ristorazione e delle imprese di catering delle mense degli istituti scolastici. I controlli dei Nas hanno scoperto diverse irregolarità su tutta la penisola italiana, tra insetti ed escrementi. Quasi una mensa su tre ha presentato dati preoccupanti. Sono state controllate circa 1000 aziende e 257 hanno evidenziato irregolarità, mentre 361 sono state le violazioni penali e amministrative per un valore totale di 192.000 euro.

I dati sulle mense scolastiche

Dall’inizio dell’anno scolastico sono state svolte attività ispettive su circa 1000 aziende di ristorazione che operano nelle mense scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. Le ditte controllate presentano diverse irregolarità. Il 27% evidenzia problemi gravi, di cui 257 sono state accertate compiere 361 violazioni penali ee amministrative per un valore di 192.000 euro.

Tra le violazioni riscontrate: gestione e conservazione degli alimenti, condizioni igieniche nei locali di preparazione dei pasti, mancata rispondenza in qualità e quantità di requisiti previsti dal contratto.

Fonte foto: ANSA Controllo Nas in oltre 1000 aziende ristorazione e catering con contratto per le mense scolastiche

Frode e salute

A fronte dei dati sono state sospese dall’attività e sequestrate 13 aree di cucina e depositi alimentari (lo scorso mese sono finite sotto indagine dei Nas anche le aziende vinicole, con 300mila litri sequestrati) Le cause sono carenze igienico-sanitarie e strutturali. Rientra la presenza di muffa o formazioni di muffa, presenza di insetti ed escrementi di roditori. Sono stati sequestrati oltre 700 kg di derrate alimentari riscontrate scadute, custodite in ambienti inadeguati o in assenza di tracciabilità.

Sotto indagini è finito anche un asilo nido in provincia di Taranto, non censito, nel quale l’approvvigionamento idrico avveniva con acqua non idonea per usi alimentari. Molte le irregolarità per quanto riguarda la quantità e la grammatura servita, inferiore a quella pattuita nei contratti.

Alcuni casi specifici

Tre i casi più significativi la chiusura a Brescia di un centro di cottura-catering e nella provincia di Reggio Emilia. In questo caso sono state trovate carcasse di insetti quali blatte, anche all’interno delle celle frigorifero, escrementi di topi e diversi problemi strutturali come tubature e pavimento danneggiato (una situazione grave e simile è accaduta in un ristorante di sushi nel centro di Salerno, chiuso dopo un blitz dei Nas).

Qualità e quantità inferiore rispetto al contratto d’appalto per un istituto comprensivo statale della provincia di Rieti e una struttura adibita alla produzione dei pasti della provincia di Trapani.