Ristorante di sushi nel centro di Salerno chiuso dopo il blitz dei Nas: serviva cibo avariato ai clienti

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Sushi avariato al ristorante. Succede a Salerno, dove i Nas hanno chiuso un noto ristorante giapponese del centro dopo un’ispezione durata per due ore. I carabinieri stanno svolgendo le indagini per elaborare la sanzione adatta al caso.

L’ispezione al sushi

Durante la mattinata di oggi 28 giugno, i carabinieri dei Nas di Salerno sono intervenuti presso un noto ristorante giapponese del centro della città campana.

Come riporta il sito del quotidiano ‘Il Mattino’, i carabinieri hanno cominciato l’ispezione all’interno del locale, per poi spostarsi verso il magazzino dove i proprietari conservavano il cibo da servire ai clienti.

Fonte foto: 123RF Sushi

Mentre il gestore iniziava a respingere i primi clienti che arrivavano al suo locale, gli uomini del nucleo antisofisticaizone hanno concluso il loro blitz tornando all’interno del locale.

Cosa sono i Nas, i carabinieri che sono intervenuti a Salerno

Ad intervenire al ristorante di Salerno è stato il Nucleo antisofisticaizone e sanità dei carabinieri, che dipende dal comando per la tutela della salute dell’arma.

Questa sezione delle forze dell’ordine si occupa soprattutto di controllare il rispetto delle norme in materia sanitaria su cibo, bevande, farmaci e mangimi.

Tra le loro funzioni c’è anche quella di controllare i luoghi in cui vengono prodotti o serviti i generi alimentari, per assicurarsi che mantengano degli standard igienici sufficienti a soddisfare quelli imposti dalla legge.

Cosa rischiano i proprietari del ristorante chiuso

Secondo alcuni testimoni, attorno al magazzino del ristorante giapponese chiuso a Salerno si sentivano spesso cattivi odori. È proprio in questo punto che si sono concentrate le indagini dei Nas.

Dopo aver parcheggiato i propri mezzi davanti alla struttura, gli agenti hanno iniziato a prelevare diversi alimenti conservati, a quanto pare impropriamente, dal gestore del ristorante.

Sono in corso le analisi sui campioni presi in custodia, per capire la gravità della situazione, che andrebbe ad aggiungersi ad un generico stato non ottimale delle condizioni igieniche del locale.

A seconda dei risultati di queste analisi la questione potrebbe risolversi con una semplice multa, oppure con la denuncia da parte dei carabinieri del gestore del locale per violazione delle norme igieniche.