Condannato Carlo Iannace senologo di Avellino: raccolta firme per chiedere la grazia al presidente Mattarella

Prosegue la catena di solidarietà all’indirizzo di Carlo Iannace, senologo e chirurgo dell’ospedale Moscati di Avellino, condannato in Cassazione: è stata avviata una raccolta firme per chiedere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la grazia nei confronti del medico.

Perché è stato condannato il senologo Carlo Iannace

Il senologo e chirurgo Carlo Iannace è stato condannato in Cassazione a 3 anni, un mese e 20 giorni per falso ideologico rispetto all’attività medica svolta a favore delle donne affette da patologie tumorali alla mammella.

L’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni impedisce al medico di esercitare la professione anche nel privato, attività che ha sempre svolto gratuitamente.

La petizione per Carlo Iannace

E’ stata lanciata una petizione (il cui primo firmatario è Antonio Damiano) per chiedere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la grazia nei confronti del chirurgo.

Nel testo, riportato da ‘Avellino Today’, si legge: “Il Dottor Iannace Carlo è un medico di grande competenza e dedizione, che ha dedicato la sua vita alla terapia e alla prevenzione. È un uomo che ha fatto del suo lavoro una missione, permettendo a tantissime donne di poter continuare il percorso della vita. Questo è il Dottor Iannace, sempre al suo fianco carissimo dottore”.

La petizione prosegue così: “La sua professionalità e umanità sono state fondamentali nel campo della medicina in Italia. Nonostante le sue numerose realizzazioni, si trova ad affrontare ingiustizie che minano la sua reputazione e la sua carriera. Chiediamo giustizia per il Dottor Iannace Carlo. La sua dedizione al lavoro merita rispetto e riconoscimento, non ostacoli o diffamazione”.

L’appello finale: “Sosteniamo questo medico eccezionale nella lotta contro l’ingiustizia. Firmate questa petizione per sostenere il Dottor Iannace Carlo nella lotta contro le ingiustizie che sta affrontando”.

Il messaggio del dottor Polichetti per Carlo Iannace

Il Professore Mario Polichetti, direttore del reparto di Gravidanza a Rischio dell’Ospedale di Salerno, ha manifestato la sua solidarietà al dottor Carlo Iannace.

Le sue parole riportate da ‘Avellino Today’: “Conosco il dottor Iannace da molti anni, fin dai tempi in cui lavoravamo insieme presso l’Ospedale Moscati di Avellino. È una persona onesta, devota alla sua professione e al benessere dei pazienti“.

Polichetti ha aggiunto: “Pur accogliendo con tristezza la decisione della Suprema Corte di Cassazione, ribadisco la mia stima nei suoi confronti. L’eccesso di zelo intellettuale non dovrebbe mai essere motivo di condanna, e sono certo che il suo impegno per la salute dei pazienti sarà sempre riconosciuto”.