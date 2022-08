Como, 21enne si tuffa nel lago e muore annegato: nel telefonino il video della tragedia

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un giovane di 21 anni di origine nigeriana ha perso la vita a Torno, sul lago di Como, dopo essersi tuffato in acqua. La vittima, identificata nelle scorse ore, aveva deciso di tuffarsi e farsi riprendere col cellulare da un ragazzo, ma subito dopo essere entrato in acqua non è più riemerso.

Tuffo nel lago, morto 21enne

La vittima della tragedia, avvenuta lunedì 22 agosto 2022 a Torno, nel Comasco, è il 21enne Favour Igboh. Il giovane, cittadino italiano di origine nigeriana residente a Belluno ma da anni trasferitosi in Inghilterra, si trovava in vacanza sul lago di Como.

Per Igboh il tuffo nelle acque del lago, filmato col cellulare da un ragazzo conosciuto poco prima, è risultato fatale. Soltanto poche ore fa i carabinieri sono risaliti all’identità del ragazzo che non aveva con sé documenti al momento della tragedia.

La tragedia ripresa dal cellulare

Poco prima di tuffarsi nel lago, Favour Igboh aveva conosciuto un gruppo di turisti stranieri con i quali si era incamminato verso la riva per un bagno. A uno dei ragazzi presenti aveva anche affidato il suo cellulare, per farsi riprendere mentre si tuffava in acqua.

Dopo aver avviato il filmato e aver visto il 21enne tuffarsi, è stato proprio il turista straniero a lanciare l’allarme dopo non aver visto riemergere Igboh. I soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto far nulla per il 21enne che è stato dichiarato deceduto dopo il recupero.

Il mistero, poi l’identificazione

Ci sono voluti due giorni per dare un nome e un cognome alla giovane vittima a Torno. Il 21enne, infatti, non aveva con sé i documenti e gli “amici” stranieri incontrati da poco non sapevano nulla di lui. Il gruppo, incontrato qualche giorno prima a Venezia, era convinto che il ragazzo fosse inglese e il cellulare lasciato a uno dei componenti per filmare il tuffo non dava dettagli sull’identità.

Soltanto il ritrovamento dei documenti in un ostello del Milanese, dove aveva dormito tra domenica e lunedì, hanno permesso di identificarlo. Sul cellulare, invece, c’erano le prossime tappe della vacanza: prima un volo per Vienna, poi un viaggio per Liverpool dove Igboh doveva assistere a una sfida casalinga dei Reds di Premier League.

Nelle prossime ore arriverà a Como il padre del 21enne che dovrà riconoscere il corpo del figlio.

Solo qualche giorno fa, a Castel Volturno, un uomo ghanese aveva perso la vita dopo essersi tuffato in mare per salvare i figli.