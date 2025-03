Droga recapitata in ospedale con la scritta “non adatto al consumo umano”: 40enne denunciato a Como

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Como per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto all’interno dell’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia, quando il sospettato ha fornito spiegazioni poco convincenti durante l’accettazione pre-ricovero, sollevando dubbi tra gli agenti.

Indagini in ospedale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state avviate dagli agenti del Posto Fisso di Polizia dell’ospedale di Como. Durante le verifiche, è stato notato un pacchetto sospetto sul comodino accanto al letto del 40enne, consegnato da un familiare ignaro del contenuto. Il pacchetto riportava la dicitura in inglese “Contiene MDPHP – Non adatto per il consumo umano”.

Analisi del contenuto

Gli agenti hanno immediatamente preso in consegna il pacchetto e fatto analizzare il contenuto dagli esperti della Polizia Scientifica. Il test ha confermato la presenza di 12 grammi di MDPHP, una sostanza nota come “Chem-Sex”.

Conclusioni delle indagini

Raccolte le dichiarazioni delle persone coinvolte e attribuite le responsabilità, il 40enne comasco è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fonte foto: IPA