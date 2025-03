Tablet, cassa e strumenti da scasso nello zaino: fermato a Como, 64enne denunciato per ricettazione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 64 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Como per possesso illegale di armi e ricettazione. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio in Via Polano, dove l’uomo è stato fermato per un controllo documentale.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’uomo, residente a Gravedona, è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi della sua auto. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito.

Perquisizione e ritrovamenti

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti nello zaino dell’uomo una cassa Bluetooth e un Tablet “IPad”, mentre nell’auto sono stati trovati cacciaviti di diverse dimensioni, forbici e pinze. L’uomo non ha saputo giustificare il possesso di tali oggetti.

Provvedimenti e conseguenze

Portato in Questura, il 64enne è stato denunciato per possesso illegale di armi e ricettazione. I beni sono stati restituiti ai legittimi proprietari. La Divisione Anticrimine ha esaminato la posizione dell’uomo, portando il Questore di Como Marco Calì a emettere un foglio di via obbligatorio nei suoi confronti. Como continua a essere oggetto di controlli mirati per garantire la sicurezza pubblica.

