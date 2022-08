Castel Volturno, padre si tuffa in mare per salvare i tre figli: muore annegato con il più piccolo di 6 anni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia a Castel Volturno, in provincia di Caserta: un uomo ed un bambino di sei anni, padre e figlio di origini ghanesi, sono morti annegati in mare. In salvo altri due ragazzini di 10 e 13 anni. Il genitore si era tuffato in acqua per salvare i tre figli, portati al largo dalla corrente mentre facevano il bagno.

Castel Volturno, tragedia in spiaggia

Quella che doveva essere una tranquilla giornata al mare in famiglia si trasforma in tragedia. È quanto avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 16 agosto, sulla spiaggia di Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Secondo quanto accertato dalla guardia costiera, il padre era al mare con i tre figli minori di 6, 10 e 13 anni sulla spiaggia libera nei pressi del lido Costa Blu.

Castel Volturno, tre ragazzini portati al largo dalla corrente

I tre minorenni avevano deciso di fare dei tuffi dalla scogliera: si sono tuffati in mare ma sono stati sorpresi dalla corrente troppo forte, che li ha trascinati lontano dalla riva. Quando il padre si è accorto che la corrente li stava portando al largo si è buttato in mare ed è riuscito a raggiungerli.

Intanto, lanciato l’allarme, si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi. A partire dagli altri bagnanti, che hanno cercato di formare una rete di soccorso. Dal vicino lido è partita una moto d’acqua con bagnini, poi sono arrivati sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto, dei vigili del fuoco e della polizia.

Tenendo il figlio più piccolo in braccio, il padre è riuscito a portare i due figli più grandi più vicini alla riva. Ma a causa dello sforzo sostenuto non è più riuscito a restare a galla ed è annegato assieme al piccolo di sei anni.

Castel Volturno, due bambini all’ospedale

I due ragazzini sono stati raggiunti dai soccorritori e portati in salvo sulla spiaggia. Come riporta Caserta Today, il bambino di 10 anni è arrivato a riva privo di sensi, è stato rianimato dai sanitari del 118 e trasportato in gravi condizioni all’ospedale. Al pronto soccorso, per accertamenti, anche il fratello più grande.

I corpi privi di vita del padre e del figlioletto di sei anni sono stati recuperati dai soccorritori e trasportati all’Istituto di Medicina Legale di Caserta.