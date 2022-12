Colico, tragedia in una grotta: geologo milanese 56enne muore sepolto da una frana, recuperata la salma

Tragedia a Olgiasca, frazione di Colico. Nella serata di mercoledì 7 dicembre, un geologo milanese 56enne è morto a seguito di uno smottamento mentre si trovava all’interno di una grotta.

Smottamento in una grotta, muore geologo

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Morbegno e Lecco con squadre speleo fluviali e di ricerca insieme ai volontari del Soccorso Alpino.

Purtroppo per l’uomo, un geologo milanese, Alessandro G., 56 anni, con casa a Mandello del Lario, non c’è stato nulla da fare: ha perso la vita mentre era impegnato nell’esplorazione della grotta.

La dinamica della tragedia

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il geologo sarebbe rimasto travolto dal crollo di una parete, ferito e bloccato a causa del cedimento di un cunicolo.

Particolarmente complesse le operazioni di soccorso, durate più di quattro ore e conclusesi poco dopo mezzanotte. Lo speleologo, infatti, è stato individuato in un punto molto impervio.

Recuperato il corpo

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 dicembre quando i familiari non vedendolo rientrare hanno provato a chiamarlo senza successo e poi hanno allertato i soccorsi.

Fonte foto: Virgilio Notizie Olgiasca, frazione di Colico, sul Lago di Como

I soccorsi, lanciati dalla moglie dell’uomo, si sono messi in moto anche in favore della donna: la 46enne, colpita da un malore, è stata presa in cura sul posto dai volontari del Soccorso Bellanese.

Il geologo è rimasto bloccato in una grotta nei pressi della nota abbazia di Piona.

Sono diverse le vittime di incidenti in montagna nelle ultime settimane. Lo scorso 21 novembre, si sono registrati quattro morti in montagna in quattro località diverse. Le vittime sono tre uomini e una donna. Tre caduti nel vuoto, il quarto morto per ipotermia.

Lo scorso 20 novembre, un’escursionista di 34 anni è morto sulla Maiella.