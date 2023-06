Cinzia Paolina De Lio è la prof assente 20 anni su 24 e poi destituita: la sua reazione alla sentenza

Cinzia Paolina De Lio, la prof assenteista destituita dall’insegnamento, ha commentato la sentenza della Cassazione.

La vicenda

La vicenda è riportata da ‘La Repubblica’: assente per un totale di 20 anni su 24 anni di servizio come professoressa di storia e filosofia alla scuola secondaria, nei soli 4 mesi di fila in cui si era dedicata alla classe, Cinzia Paolina De Lio avrebbe provocato le lamentele degli studenti per la sua “impreparazione” e la “casualità” nell’assegnazione dei voti.

La Cassazione ha confermato la destituzione per la docente, bollata – riporta ancora ‘La Repubblica’ – di “inettitudine permanente e assoluta“, malgrado il tentativo della prof di rifarsi alla “libertà di insegnamento”.

Fonte foto: ANSA Il monitoraggio delle tre ispettrici inviate dal Miur (in foto) è stato condotto nel marzo del 2013,

I primi due gradi di giudizio

La Cassazione ha confermato la destituzione, come stabilito dalla Corte di Appello di Venezia nel 2021. In primo grado, il Tribunale nel 2018 aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di destituzione, ritenendo che, nonostante “la disorganizzazione e faciloneria” della docente, l’ispezione di 3 giorni sul caso fosse un periodo di osservazione “troppo breve” per certificare “una inettitudine assoluta e permanente”.

Il commento della prof destituita dall’insegnamento

Proprio a ‘La Repubblica’, Cinzia Paolina De Lio ha rilasciato alcuni dichiarazioni in merito al caso che la vede protagonista. “Scusate, ora sono al mare“, è il primo virgolettato riportato.

La docente ha poi definito la vicenda “assolutamente unica e surreale” e promesso che ricostruirà “la verità“. Non solo: la professoressa ha spiegato di voler “gestire personalmente l’aspetto mediatico della vicenda” in quanto giornalista pubblicista, oltre che “diplomata in pianoforte, tre lauree, specializzata in nuove tecnologie e autonomia scolastica”, con “perfezionamento in criminologia, pet therapy, storia della medicina, parassitologia del territorio, disturbi specifici dell’apprendimento, igiene mentale dell’adolescenza”.

Cinzia Paolina De Lio ha poi aggiunto: “Non rispondo a domandine di giornalisti buttate qua e là che non renderebbero giustizia all’affermazione della verità in merito alla mia vicenda, unica in senso assoluto”.

Infine, la docente destituita dall’insegnamento ha assicurato di essere “disponibile a trasmettere ai colleghi che me lo chiederanno atti e documenti utili” a far chiarezza sulla vicenda che la vede protagonista.