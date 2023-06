Prof assente per 20 anni destituita dall'insegnamento con l'ok della Cassazione: "Inettitudine assoluta"

Una insegnante delle superiori di Chioggia è stata assente dal lavoro per un totale di 20 anni su 24 di servizio. E nei pochi mesi che ha dedicato all’insegnamento ha suscitato le proteste di studenti e genitori.

Prof destituita a Chioggia

La prof di Storia e Filosofia è infine stata destituita dall’insegnamento.

La storia in sintesi: dopo le lamentele è scattata l’ispezione ministeriale, la quale ha bollato come “incompatibili con l’insegnamento” le sue modalità di fare lezione.

Oltre al fatto di essere quasi sempre lontana dalla cattedra, la prof mentre interrogava uno studente talvolta si metteva a parlare con un altro.

La donna – viene scritto – dimostrava “scarsa cura delle lezioni” perché “non aveva il libro di testo che prendeva in prestito temporaneo dagli alunni”. Libro di testo che fra l’altro spesso non sarebbe stato utilizzato come spunto per la lezione, ma che sarebbe stato letto in maniera “pedissequa”.

Quanto all’attribuzione dei voti, scrivono gli ispettori del ministero, poteva capitare che venissero dati in “modo estemporaneo ed umorale“.

Gli ispettori hanno anche accertato che la donna era disattenta verso gli alunni “durante le loro interrogazioni” perché intenta a un “uso continuo del cellulare con messaggistica“.

La donna si è difesa invocando la “libertà di insegnamento”, ma la Cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato la sua destituzione.

Professoressa licenziata: la Cassazione conferma

Il lavoro della docente, viene scritto, sarebbe stato improntato a “inettitudine permanente e assoluta”.

“La liberà di insegnamento in ambito scolastico – sottolinea la Corte di Cassazione – è intesa come autonomia didattica diretta e funzionale a una piena formazione della personalità degli alunni, titolari di un vero e proprio diritto allo studio”.

Ma tale libertà non è “fine a se stessa”: il suo esercizio “costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, la piena formazione della personalità dei discenti”.

Accertate anche “le gravi imprecisioni nel redigere i programmi finali delle classi quarte (ad esempio, programma e numero di ore diversi da quelli effettivamente dedicati alle spiegazioni, argomento su Hegel in realtà mai trattato in classe)”.

Era stata salvata in primo grado

La prof era stata salvata dal giudice di primo grado, secondo il quale l’ispezione di tre giorni era un periodo di osservazione “troppo breve” per certificare “una inettitudine assoluta e permanente”.

Appello e Cassazione hanno però confermato le osservazioni degli ispettori ministeriali.