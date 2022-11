Cicciogamer89, guai col Fisco: non ha dichiarato oltre 1 milione? La versione dello youtuber

Guai con il Fisco per Cicciogamer89, tra gli youtuber più famosi in Italia. In un video, lo stesso Cicciogamer89 ha fornito la sua versione dei fatti dopo che è emersa la notizia che sarebbe stato denunciato per evasione fiscale.

Di cosa è accusato Cicciogamer89

Secondo quanto riporta l’agenzia ‘ANSA’, Cicciogamer89, negli ultimi 5 anni, avrebbe “dimenticato” di dichiarare al Fisco oltre 1 milione di euro di compensi.

I finanzieri, riferisce ancora l’agenzia, lo avrebbero denunciato alla Procura della Repubblica per omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva. Le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano avrebbero fatto accertamenti sulla posizione fiscale sia dello youtuber che della società al lui riconducibile, appurando l’omessa presentazione della dichiarazione annuale per le imposte dirette e dell’Iva.

Il post di Cicciogamer89

Cicciogamer89, condividendo un articolo sulla notizia che lo vede protagonista in queste ore, ha prima scritto in un post su ‘Instagram’: “L’ho scoperto da qualche minuto… che cosa posso dire? Non so dirvi. Sono cascato dal pero … Datemi qualche ora per registrare un video e provo a parlarvi … ma davvero non ne so nulla. Comunque a chi può interessare sono qui per chiarire al meglio la situazione. Ma vi posso garantire che non sono un evasore, ho sempre pagato tutto quello che dovevo”.

Le Storie di Cicciogamer89

In alcune Storie, sempre su ‘Instagram’, Cicciogamer89 ha spiegato: “Sicuramente avete visto la notizia che è uscita su di me. Cerco di non dire cose sbagliate e di non andare nel torto, ma io vi dico che ho sempre pagato tutto quello che dovevo“.

Poi ha aggiunto: “C’è un controllo fiscale sulla mia persona negli ultimi 5 anni, penso come migliaia di persone in questo momento. Non c’è nessuna cartella esattoriale, si sta ancora discutendo su quale sia la mia posizione e quella dell’Agenzia delle Entrate. Ma vi giuro che non sono un evasore né tantomeno mi va di evadere. Ho sempre pagato i miei F24, ho sempre pagato un botto di tasse e mi sono lamentato in live però non voglio fare come altre persone che cercano di nascondere. Io voglio parlare di questa cosa. Cado dal pero. Tra l’altro diverse testate giornalistiche non dicono neanche che sia io l’evasore. Non è sicuro che sono io, ho parlato col mio commercialista e non ci risulta assolutamente questa mancanza verso il Fisco”.

La conclusione dello youtuber: “Sto cercando di capire come posso muovermi al meglio. Io casco dal pero, io ho sempre pagato tutto. Sto sentendo un penalista. Vi tengo aggiornati. Chi mi conosce bene lo sa che ho sempre pagato tutto”.