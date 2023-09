Chi è l'ingegnere Martino Benzi che ha ucciso moglie, figlio e suocera ad Alessandria per poi suicidarsi

Il nome di Martino Benzi è salito ai disonori della cronaca nera nella giornata di oggi, mercoledì 27 settembre 2023, dopo aver ucciso moglie, figlio e suocera ed essersi tolto la vita. Il ritratto dell’autore della strage di Alessandria, per molti un altro insospettabile.

Chi è l’ingegnere Martino Benzi, autore della strage

Il Corriere Torino ha raccolto le informazioni di base di Martino Benzi, autore di una strage efferata avvenuta nella giornata di oggi ad Alessandria. Classe 1956, tra pochi giorni avrebbe compiuto 67 anni: era un libero professionista con oltre vent’anni di esperienza nel campo dell’informatica.

Dopo il liceo scientifico, nel 1982 si è laureato in ingegneria idraulica al Politecnico di Torino con una tesi in fluidodinamica. Avrebbe però poi cambiato completamente ambito di lavoro: pur essendo iscritto al registro degli ingegneri di Alessandria, dal 2001 ha lavorato solo per conto proprio.

Fonte foto: ANSA I Carabinieri davanti al palazzo dove è avvenuta la tragedia, ad Alessandria

Si occupava prevalentemente di siti web, dalla progettazione al posizionamento sui motori di ricerca, riferisce la fonte. La sua vita sarebbe cambiata nel 2006, quando a 50 anni è nato il figlio Matteo.

Cosa scriveva del figlio 17enne Matteo, che ha ucciso

Lo stesso quotidiano riporta un passaggio dalla pagina autobiografica disponibile sul sito web di Martino Benzi. Qui, ha dedicato un passaggio alla nascita del figlio: «A maggio 2006 mi è nato un bel bambino, all’età in cui qualche mio compagno di scuola diventava nonno».

Un cambiamento radicale nella sua vita: «Non credo di aver bisogno di dirti che una cosa del genere contribuisce a mantenermi giovane e al passo coi tempi – ha scritto, per poi aggiungere che – Ogni tanto vi affliggerò con post di vita personale, del tipo padre orgoglione che comunica all’universo mondo che il pargolo è il primo esemplare di Homo sapiens sapiens ad andare in prima elementare».

Sono numerosi i post in cui parla di Matteo, ucciso a 17 anni proprio oggi e proprio da lui: «Mi piace raccontare. E scrivere. Ho incominciato a farlo seriamente il giorno in cui mio figlio ha compiuto diciotto mesi e all’inizio era la trascrizione delle favole raccontate a lui, poi sono diventate storie per quando fosse stato più grande», ma più grande non lo ha fatto diventare.

La strage di Alessandria: uccisi moglie, figlio e suocera

Il 66enne, nella giornata di oggi, ha ucciso la moglie Monica di 55 anni e il figlio Matteo. I carabinieri hanno scoperto quanto aveva fatto perché dopo aver a quanto pare accoltellato i familiari, si è recato nella struttura di cura e riabilitazione Divina provvidenza di Alessandria per uccidere anche la suocera.

Dopo essere riuscito ad togliere la vita a Carla Schiffo di 78 anni, si è suicidato nel giardino della struttura. Addosso aveva un biglietto con scritto: “Andate a casa e troverete il cadavere di mia moglie e di mio figlio“. Da qui il ritrovamento degli altri due cadaveri.

Le autorità ora sono al lavoro per riempire alcuni vuoti della vicenda: in casa sono stati sequestrati diversi coltelli da cucina, per capire se Martino Benzi abbia usato armi diverse da quella con cui ha colpito la suocera. I vicini e i conoscenti, anche in questo caso hanno riferito che quanto accaduto non era prevedibile: si indaga per chiarire le motivazioni dietro alla strage.