Cesena, pesta la moglie con un martello e le stacca l'orecchio a morsi: donna ricoverata, ricercato 40enne

A San Mauro Pascoli vicino Cesena un uomo ha picchiato la moglie a sangue, staccandole un orecchio a morsi e colpendola con un martello alla testa. La donna è ora ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre il marito 40enne è ricercato dai carabinieri con il rischio di essere accusato di tentato omicidio e lesioni aggravate.

Un uomo di 40 anni a San Mauro Pascoli in provincia di Forlì-Cesena ha aggredito la moglie staccandole un orecchio a morsi e colpendola con un martello alla testa.

I fatti risalgono alla sera di giovedì 25 aprile, quando dopo una lite il marito della donna l’avrebbe prima presa a schiaffi, pugni e calci e poi si sarebbe accanito su un orecchio della consorte.

Il 40enne avrebbe staccato a morsi una parte del padiglione dell’orecchio della moglie e poi l’avrebbe colpita alla testa con un martello.

La donna aggredita il 25 aprile a San Mauro Pascoli dal marito, che le ha staccato un orecchio a morsi e l’ha presa a martellate dopo una lite, è riuscita ad avvertire i vicini di casa.

Sul luogo della vicenda è intervenuto il 118 che ha trasportato la vittima di aggressione in ospedale, al Bufalini di Cesena, dove è ricoverata con una prognosi di trenta giorni.

La donna è stata sottoposta dai medici del reparto maxillo-facciale a un intervento chirurgico per agire sulle ferite provocate dal marito violento.

Il 40enne che nella sera di giovedì 25 aprile avrebbe staccato l’orecchio della moglie a morsi per poi prenderla a martellate è in fuga, ricercato dai carabinieri di Cesenatico.

Dopo l’aggressione a San Mauro Pascoli, vicino Cesena, la donna ora ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena ha presentato denuncia facendo scattare il “Codice Rosso”.

Il “Codice Rosso” è una legge approvata nel 2019 che rafforza la tutela di chi subisce violenze, persecuzione e maltrattamenti, prevedendo una corsia preferenziale per le denunce che riguardano casi di violenza in maniera analoga a quanto avviene al pronto soccorso per i casi bisognosi di intervento istantaneo.

Per il marito 40enne della donna, in fuga e ricercato dai carabinieri, si prefigurano le accuse di tentato omicidio e lesioni aggravate.