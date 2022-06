Cattolica, ventenne violentata dopo la serata in discoteca: arrestato un operaio di 22 anni

Una giovane di 20 anni è stata violentata a Cattolica dopo una serata trascorsa in discoteca. Le indagini lampo dei carabinieri hanno permesso di arrestare un ragazzo albanese di 22 anni, residente a Vallefoglia (in provincia di Pesaro e Urbino) che lavora come operaio edile. I due si erano conosciuti in una discoteca di Cattolica, il Malindi, ma dopo la serata è scattata la violenza. I medici hanno riscontrato abrasioni sulle parti intime della giovane assegnando una prognosi di 15 giorni.

La violenza dopo la serata passata in discoteca

I fatti sono accaduti nella notte tra sabato e domenica in una discoteca di Cattolica, nei pressi di Rimini. La ventenne, residente in provincia di Pesaro, che si trovava nella discoteca Malindi insieme a un gruppo di amici, ha conosciuto il 22enne albanese, che a sua volta si trovava nel locale insieme a un gruppo di connazionali.

Intorno alle 4 di domenica mattina il ragazzo ha convinto la giovane a uscire dalla discoteca. I due si sono appartati in una stradina, e lì il 22enne ha tentato prima di baciare la ragazza e poi, nonostante l’opposizione della stessa, l’ha violentata.

Lo stupro confermato dal referto dei medici

La giovane è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto agli amici. Poco dopo è nato un parapiglia, con il 22enne che ha aggredito un amico della vittima di violenza.

Lo scontro, nel parcheggio della discoteca in cui i due gruppi si trovavano, è stato sedato solo dall’arrivo delle forze dell’ordine.

La ragazza è stata portata subito al Pronto soccorso dell’ospedale “Infermi” di Rimini, dove i medici hanno trovato segni di violenza.

Arresto lampo dei carabinieri, l’operaio è stato rintracciato poche ore dopo

Ascoltato il racconto della giovane, i carabinieri si sono messi sulle tracce del ragazzo.

Questa mattina, domenica 12 giugno, è scattato l’arresto del 22enne, rintracciato a Vallefoglia (in provincia di Pesaro e Urbino), dove vive con lo zio.

Il giovane operaio edile è stato poi trasferito presso il carcere dei “Casetti” a Rimini, dove è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si terrà lunedì o martedì. Per lui l’accusa è di violenza sessuale.