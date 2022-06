Medico arrestato a Milano per violenza sessuale su 6 giovani pazienti: le denunce degli abusi

Un dirigente medico di un centro sanitario dell’Ats della città metropolitana di Milano è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di sei giovani donne. Le vittime degli abusi erano pazienti del centro dove lavorava l’infettivologo adesso ai domiciliari. Lo riporta il Corriere della Sera.

Medico arrestato a Milano per violenza sessuale: i casi

Le indagini sono partite a dicembre 2021 a seguito della denuncia di un giovane donna che aveva delineato il comportamento del medico. Dopo di lei altre 5 ragazze della stessa struttura milanese hanno descritto episodi di abusi sessuali subiti, raccolti dai magistrati del V dipartimento che hanno coordinato le indagini condotte dagli agenti della polizia giudiziaria. I racconti sulle violenze fisiche e verbali commessi dall’infettivologo avrebbero diversi punti in comune.

I magistrati sospettano che gli episodi di violenza siano più di quelli finora registrati e per questo invitano le eventuali vittime a farsi avanti, “a denunciare, con le più assolute garanzie di riservatezza garantite dalla legge, rivolgendosi al numero telefonico 02.54332520 e contribuendo così alla repressione e alla prevenzione di queste gravissime condotte illecite”.

Medico arrestato a Milano per violenza sessuale: le indagini

“A carico del medico – spiega un comunicato della procura di Milano – sussistono gravi indizi di colpevolezza con riferimento a una sequenza di violenze sessuali – abusi fisici e verbali – consumate in danno di sei giovani pazienti del centro sanitario. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti volti a verificare se altre pazienti della struttura abbiano subito violenze analoghe da parte dello stesso medico”.

Gli inquirenti stanno procedendo con ulteriori accertamenti per verificare l’esistenza di altri episodi di abusi sessuali.

Medico arrestato a Milano per violenza sessuale: la segnalazione

Una segnalazione sulla condotta del medico sarebbe arrivata all’ufficio relazioni con il pubblico dell’Ats milanese già ad agosto 2021. La struttura sanitaria aveva avviato un’indagine interna, ma il medico aveva continuato a svolgere la propria attività “replicando analoghi comportamenti” con l’inchiesta vera e propria della Procura partita diversi mesi dopo.

Adesso l’infettivologo è stato sospeso in via disciplinare, in attesa degli esiti del procedimento penale a suo carico, dopo gli arresti domiciliari scattati martedì e le perquisizioni a casa e in ufficio, con il sequestro di materiale sia cartaceo che informatico.