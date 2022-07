Catania, donna uccisa a coltellate in casa: indaga la polizia, tra i sospettati un minorenne

Omicidio a Catania. Una donna di 32 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Catania, nella zona del Castello Ursino. Il corpo è stato ritrovato a terra dalla polizia con ferite da arma da taglio. Nell’omicidio, riferisce l’Ansa, potrebbe essere coinvolta una persona minorenne: l’inchiesta è coordinata dalla Procura per i minorenni del tribunale etneo.

Donna uccisa a coltellate a Catania

La 32enne Valentina Giunta è stata trovata morta all’interno della sua abitazione in via Salvatore Di Giacomo a Catania. Stando ad una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata uccisa con diverse coltellate. L’omicidio sarebbe stato commesso nella tarda serata di lunedì 25 luglio.

Ad effettuare la scoperta nella giornata di martedì 26 luglio è stata la polizia, intervenuta sul posto in seguito ad una segnalazione del 112. A lanciare l’allarme sarebbe stata una vicina di casa che aveva udito rumori sospetti provenire dall’abitazione.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato la donna a terra nella stanza da letto con ferite di arma da taglio in più parti del corpo, in particolare sul collo e sulla schiena. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma la donna è deceduta poco dopo.

Donna uccisa a coltellate, indaga la polizia

Non sono stati resi noti altri dettagli sull’omicidio della 32enne Valentina Giunta. La donna viveva con due figli che però non erano in casa la sera del delitto.

Sul caso indagano i poliziotti della Squadra mobile di Catania, coordinati dalla Procura distrettuale etnea. Sono stati eseguiti accertamenti sul compagno della vittima, che negli anni scorsi era stato denunciato per maltrattamenti dalla donna, che poi aveva ritirato la querela. L’uomo però è da tempo rinchiuso in un carcere siciliano.

Donna uccisa a coltellate, tra i sospettati un minorenne

Le indagini degli investigatori si sono quindi concentrate su altri possibili sospettati, tra i quali ci sarebbe anche una persona minorenne. Sospetti che col passare delle ore si sono fatti sempre più consistenti visto che il fascicolo d’indagine è stato trasmesso dalla procura distrettuale a quella per i minorenni di Catania.