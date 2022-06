Castrì di Lecce, anziano trovato morto in casa: incappucciato e legato, giallo sull'esecuzione

Giallo a Castrì di Lecce, in Puglia, dove un uomo di 75 anni è stato trovato morto stamani nella sua abitazione. Le indagini si concentrano sull’ipotesi dell’omicidio, in quanto il corpo dell’uomo è stato trovato incappucciato e legato a mani e piedi con fascette da elettricista e le gambe bloccate da nastro da imballaggio.

Anziano morto a Castrì, cos’è successo

L’uomo trovato morto a Castrì di Lecce, secondo quanto riferito da Ansa, è il 75enne Donato Montinaro. L’anziano, ex falegname, è stato trovato privo di vita nella propria abitazione, una villetta di via Roma, nella quale abitava con una figlia disabile di 48 anni.

A scoprire il corpo è stata proprio la badante della figlia, che una volta entrata nell’abitazione ha trovato il cadavere dell’anziano incappucciato e legato al tavolo. Secondo quanto si apprende, all’interno dell’abitazione non sono stati trovati segni di effrazione.

Fonte foto: ANSA

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dei carabinieri, l’uomo è stato ritrovato con i pantaloni abbassati e un pannolone, pare non usato per necessità.

Anziano morto, chi è

Donato Montinaro, ex falegname in pensione da anni, era un volto noto della comunità di Castrì di Lecce. L’uomo, come riferito da Ansa, aveva precedenti penali per violenza sessuale, furto e lesioni personali.

A causa dei precedenti dell’anziano, le forze dell’ordine non escludono che l’omicidio sia legato a un regolamento di conti, in segno di vendetta a sfondo passionale.

Aperta indagine sull’omicidio

I carabinieri intervenuti sul posto dopo la segnalazione della badante hanno atteso il pm di turno Maria Consolata Moschettini, di Lecce, che ha deciso di aprire un’indagine sull’accaduto. Secondo quanto si è appreso, le ferite da arma da taglio sono state riscontrate in particolare sul viso dell’anziano.

Al vaglio degli investigatori anche le immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per cercare di capire cosa sia successo. Determinante sarà la testimonianza della badante.