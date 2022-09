Caserta, 16enne accerchiata dalle amiche e picchiata da un ragazzo: la denuncia della violenza subita

È stata accerchiata dal branco e successivamente picchiata da un ragazzo, mentre la gente che passava vicino non ha fatto nulla per aiutarla. È quanto raccontato da una 16enne di Maddaloni, in provincia di Caserta, che ha denunciato di essere rimasta vittima di un pestaggio sabato sera.

Picchiata dal branco, la denuncia

La giovane, come riferito alle forze dell’ordine, è stata prima accerchiata da un gruppo di ragazze che lei non conosceva, mentre il coetaneo la colpiva sul viso. Dopo il pestaggio la 16enne è stata accompagnata in ospedale dove l’è stata data una prognosi di 10 giorni.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno dovuto placare gli animi tra i presenti. Infatti, prima dell’arrivo dei militari, sul posto erano giunti anche i familiari della 16enne che volevano farsi giustizia da soli.

Secondo quanto raccontato dalla giovane al momento del pestaggio, avvenuto poco dopo la mezzanotte a piazza Ferraro, diverse erano le persone che si trovavano di passaggio e che non sono intervenute per aiutarla.

Maddaloni, ennesima violenza

La movida di Maddaloni, purtroppo, balza nuovamente agli onori della cronaca con questo episodio di violenza. Già negli scorsi giorni, infatti, era stato denunciato un altro episodio simile.

Il lavoro delle forze dell’ordine ora sarà quello di ricostruire gli episodi di violenza per cercare di capire se c’è un nesso o se gli aggressori siano gli stessi. Quello che emerge è che la zona, molto frequentata da giovani, potrebbe essere stata presa di mira da una baby gang.