Casa e jet di Michael Schumacher venduti dalla moglie per tenerlo in vita: 7 milioni all'anno per le cure

Negli ultimi dieci anni le cure per tenere in vita Michael Schumacher sono costate circa 70 milioni di euro. Per questo la moglie del fuoriclasse della F1 Corinna sta vendendo quello che ritiene superfluo, dagli orologi a una villa in Norvegia​.

Quanto costano le cure per Michael Schumacher

Il 29 dicembre del 2013 un incidente sugli sci a Meribel, sulle Alpi francesi, cambiò per sempre la vita del campionissimo e quella dei suoi familiari.

L’ex pilota scivolò sbattendo con violenza la testa e le sue condizioni da subito furono definite gravissime.

Corinna Betsch, moglie di Michael Schumacher

Da quel momento la vita di Schumi è diventata un mistero, con la famiglia attenta a proteggerne la privacy.

Secondo il tabloid inglese The Sun, la moglie e i figli dell’ex campione del mondo di Formula 1 starebbero pagando 7 milioni di euro all’anno per continuare a sostenere le cure.

All’asta orologi, un jet privato e un castello in Norvegia

Per continuare a finanziare le spese mediche, la famiglia Schumacher negli anni ha venduto parte del proprio patrimonio. E continuerà a farlo.

Corinna ha trovato compratori per una residenza sul lago di Ginevra, un jet privato del valore di poco più di 31 milioni di euro, un castello in Norvegia e buona parte di una ricchissima collezione di orologi.

Tra questi, un Patek Philippe modello 1948 di cui furono realizzati solo 58 esemplari in tutto il mondo, venduto a 2,5 milioni.

Insomma, il patrimonio è in liquidazione per proteggere Schumi. E lasciare una piccola porta aperta alla speranza.

Le condizioni del fuoriclasse della Formula 1

Al netto di continui rumors mai confermati, l’ultima notizia ufficiale sulle condizioni di Schumacher è una dichiarazione rilasciata dalla famiglia nel 2019.

“Potete stare certi che Michael è nelle migliori mani e che stiamo facendo tutto il possibile per aiutarlo – spiegò nella nota Corinna – Vi preghiamo di comprendere che stiamo seguendo la volontà di Michael e per questo manteniamo privata una questione delicata come la sua salute”.

Nel documentario Netflix “Schumacher”, uscito nel 2021, Corinna Betsch aveva aggiunto che “Michael manca a tutti. Ma Michael c’è. È diverso, ma c’è. E questo ci dà forza, credo“.