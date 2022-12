Capodanno di lusso: le mete più gettonate fra Europa e luoghi esotici da non perdere

Il 2022 è ormai giunto agli sgoccioli e, dopo Natale, è giunto il momento di pensare al Capodanno. Dove lo trascorreranno gli italiani? Secondo una ricerca condotta da Volagratis.com un viaggiatore su due trascorrerà l’ultimo dell’anno in un alloggio a 4 o 5 stelle.

Capodanno, le mete più gettonate

Le mete più gettonate? L’Europa, senza ombra di dubbio, con in testa città magiche come Parigi, Barcellona e Londra, seguite da mete intramontabili e ricche di fascino come Amsterdam, Vienna, Praga, Budapest e Lisbona. E se gli italiani che resteranno in Italia sono davvero pochi (circa il 9%), tanti hanno deciso, in occasione del Capodanno, di raggiungere luoghi esotici e affascinanti.

Alla scoperta dei luoghi esotici per Capodanno

I prezzi, d’altronde, sono ormai molto competitivi anche durante l’alta stagione, con la possibilità di volare a prezzi ottimi in Thailandia, a Zanzibar, ma anche a Bali, in Kenya, a Capo Verde o in Oman.

La prima meta per godersi il sole e vivere un’esperienza unica? La Thailandia dove è impossibile annoiarsi e ogni giorno è una scoperta. Si parte dalla baia di Phang Nga, un paradiso naturale con foreste di mangrovie, alte scogliere e acque color smeraldo. Nam Thok Phu Sang è invece l’ideale per gli amanti del benessere, grazie alla presenza di una famosa cascata termale. Infine c’è l’Elephant Nature Park, oasi straordinaria in cui i volontari si prendono cura degli animali.

Fonte foto: Unplash

Voglia di natura incontaminata? Allora Bali è la meta perfetta. Un luogo esotico e meraviglioso in cui scoprire il lato spirituale del Sud-est asiatico. Fra i punti da non perdere troviamo la Foresta sacra delle scimmie di Padangtegal, regno dei macachi grigi, le risaie terrazzate di Tegalalang e il suggestivo tempio marino di Tanah Lot.

In cerca di un Capodanno da cartolina? Un safari in Kenya potrebbe essere una splendida idea. Fra le esperienze da concedersi almeno una volta nella vita, è un’avventura da vivere presso la riserva faunistica del Masai Mara. Un luogo d’eccezione in cui ammirare e fotografare da vicino rinoceronti, leopardi, leoni ed elefanti.

Capo Verde è invece il luogo in cui si mescolano la cultura portoghese e quella africana, fra profumi, sapori e tradizioni. L’isola, sovrastata da un vulcano, è l’ideale per chi ama le vacanze attive e adora praticare sport come kitesurf o windsurf. Fra le ultime mete consigliate per Capodanno – fra offerte e paesaggi incredibili – segnaliamo Oman e Zanzibar.

L’Oman, con le dune del suo deserto e la sua cultura millenaria, è un crocevia di atmosfere, profumi e stili, in un luogo da Mille e una Notte. Zanzibar, invece, è la destinazione ideale per chi cerca una vacanza a contatto con la natura e ricca di sorprese, fra spiagge incontaminate, scimmie e la bellezza della barriera corallina.

Contenuto offerto da Volagratis.com