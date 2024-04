Cane trovato impiccato a un albero a Carini vicino Palermo, orrore in via Monti Sibillini: indagini in corso

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un cane è stato trovato impiccato a un albero a Carini, in provincia di Palermo, in via Monti Sibillini. Il meticcio, di grossa taglia, è stato trovato all’interno di una proprietà privata dagli agenti della municipale che erano intervenuti a seguito di una segnalazione.

Cane impiccato a un albero

Il cane meticcio di grossa taglia è stato trovato impiccato in un fondo di proprietà privata, in via Monti Sibillini a Carini. Per l’animale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre gli agenti della polizia municipale, è intervenuto anche il personale veterinario dell’Asp.

La scoperta raccapricciante

A trovarsi davanti alla scena sconvolgente sono stati gli agenti della polizia municipale, giunti sul posto, a seguito di una segnalazione.

Il comandante Marco Venuti, giunto sul posto, ha disposto i rilievi e gli accertamenti del caso e richiesto l’intervento del personale veterinario dell’Asp.

Nell’area dove è stato trovato impiccato l’animale, inoltre, sono in corso le ricerche di eventuali sistemi di videosorveglianza. E si cercano anche testimoni.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona di Carini, in provincia di Palermo

La richiesta dell’assessore

Sulla vicenda si è espresso anche Vito Bortiglio, assessore al Benessere animale della giunta presieduta dal sindaco Giovì Monteleone.

L’assessore, dicendo la sua su quanto accaduto, ha sottolineato che “chi ha agito in questo modo è un criminale, oltre che una persona crudele”.

“Va punito, così come previsto dalla legge” dice Bortiglio. L’articolo 544 bis del codice penale, infatti, prevede la pena della reclusione da quattro mesi a due anni a carico dei responsabili.

Marco Venuti, comandante della locale ha anche sottolineato che “i crimini contro gli animali vanno trattati per quelli che sono, gravi reati”. “Ormai da anni, peraltro, la letteratura scientifica criminologica ha evidenziato la stretta correlazione tra gli abusi su animali e pericolosità dei rei, anche nei confronti delle persone” ha aggiunto.

L’assessore Bortiglio ha anche invitato “tutti a collaborare per trovare i responsabili”.