Cane abbandonato a Cercola: una donna lo lega al palo e fugge via, il video che la incastra diventa virale

Un video straziante. Francesco Emilio Borrelli, consigliere della Regione Campania, ha diffuso sulla sua pagina Facebook il video che mostra una donna legare al palo un cane, per poi fuggire via. Il tutto è successo a Cercola, in provincia di Napoli. L’abbandono, sottolinea Borrelli, è l’ennesimo: “Fenomeno troppo diffuso. Servono pene più severe“.

Il filmato è diventato virale “a qualche giorno di distanza dell’episodio del cane legato a un albero e abbandonato a Chiaia. Questa volta l’episodio è accaduto di sera e, come si vede dal filmato delle telecamere di sorveglianza, un cane viene abbandonato da una donna che dopo averlo legato a un palo scappa via. Ma perché la gente adotta i cani se poi li abbandona? Non riusciamo proprio a capire”.

Borrelli ha aggiunto di aver “denunciato alle autorità anche questo episodio chiedendo l’individuazione di questa donna che dovrà rispondere delle sue azioni. Bisogna prevedere pene più severe per creare un vero deterrente contro chi fa del male o abbandona gli animali”. Nei giorni scorsi un cane era morto in auto, sotto al sole, dopo che il proprietario l’aveva lasciato per andare in piscina a Verona.