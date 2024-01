Camionista morto sulla statale a Chioggia vicino Venezia: trafitto dal palo nell'incidente, indagini in corso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un camionista è morto dopo essere stato trafitto da un piccolo palo penetrato nella cabina del suo tir, col quale era finito fuori strada nella serata di lunedì 8 gennaio lungo la strada statale Romea, a Chioggia, nella provincia di Venezia.

Cosa è successo a Chioggia

Il camion, carico di elettrodomestici, è sbandato ed è finito completamente fuori strada, terminando la sua corsa in una scarpata.

È accaduto dopo le 20,30 di lunedì sera, al chilometro 78 della strada statale Romea, poco dopo il ponte sull’Adige, a Brondolo, in direzione Ravenna.

Stando alla ricostruzione fornita da ‘Il Gazzettino’, sbandando a destra, l’autoarticolato deve aver sbattuto contro un palo proprio in corrispondenza del posto di guida. Il camionista è stato trafitto ed è deceduto sul colpo.

Al momento dell’incidente, la strada non era bagnata e non ci sono stati altri mezzi coinvolti. Saranno i rilievi e l’inchiesta a stabilire le cause della fuoriuscita autonoma di strada.

Dell’accaduto è stato avvertito il sostituto procuratore di turno.

Inutili i soccorsi per il camionista

Il conducente che si trovava a bordo del mezzo è stato estratto dalle lamiere contorte, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Sul luogo dell’incidente sono giunte due squadre dei vigili del fuoco di Mestre e di Chioggia, le ambulanze del Suem 118, i carabinieri e la polizia locale. I rilievi sono iniziati dopo i primi tentativi di soccorso, quando si era capito che non ci sarebbe stato nulla da fare per il camionista.

Dopo aver verificato il carico, i soccorritori hanno realizzato che durante la notte tra lunedì e martedì sarebbe stato impossibile recuperare il carico. L’operazione è stata quindi momentaneamente rimondata. Il transito lungo la Romea, in ogni caso, non è stato interrotto e non si sono mai formate code.

Chi è il camionista deceduto a Chioggia

Il mezzo pesante protagonista dell’incidente di Chioggia aveva targa romena. Anche il conducente del veicolo potrebbe essere di nazionalità romena.