Morto nell'incidente sull'autostrada A91 Roma-Fiumicino: si sarebbe schiantato in moto su un'auto in sosta

Un morto nell‘incidente sull’autostrada A91 Roma-Fiumicino, in direzione aeroporto, all’altezza del chilometro 16.800 lunedì 8 gennaio. Le cause sono ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasta coinvolta una moto. Secondo quanto riferito dall’Anas, sul posto ci sarebbero il 118 e le forze dell’ordine per i rilievi di rito. Si tratta della 5^ vittima dall’inizio del 2024.

L’incidente vicino all’aeroporto di Fiumicino

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’incidente sarebbe avvenuto nei pressi dell’aeroporto Leonardo Da Vinci, dove solitamente si creano lunghe file di auto in sosta, per evitare di pagare il parcheggio dello scalo.

Lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle ore 14 di lunedì 8 gennaio.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui è avvenuto l’incidente, sull’autostrada A91 Roma-Fiumicino, nei pressi dell’aeroporto

L’ipotesi dello schianto con le auto in sosta

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte della polizia stradale.

Sembra, stando alla ricostruzione di Roma Today, che la moto abbia centrato una Fiat Panda.

Si indaga per capire se l’auto fosse posteggiata illegalmente, o meno, sulla corsia di emergenza.

Oltre alla vittima, si segnala il ferimento di altre due persone, entrambe all’interno della Fiat Panda.

Inutili i soccorsi

Sul posto, oltre al personale Anas e alla polizia stradale, anche quello del 118.

I sanitari hanno provato a rianimare la vittima, ma invano.