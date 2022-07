Cagliari, poliziotto rapina un supermercato e viene arrestato dai carabinieri

Pistola in pugno, è entrato in un supermercato di Capoterra, nel Cagliaritano, ha minacciato clienti e dipendenti, si è fatto consegnare l’incasso e si è poi dato alla fuga. Grazie agli elementi forniti dai testimoni, i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato: il rapinatore è risultato essere un agente di polizia in servizio a Cagliari.

Cagliari, poliziotto rapina un supermercato

La rapina è stata messa a segno nel pomeriggio di lunedì 4 luglio nel supermercato del centro commerciale di Capoterra, cittadina di 23mila abitanti a sud di Cagliari.

Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, il poliziotto-rapinatore è entrato nel supermercato con il viso parzialmente coperto dalla mascherina e impugnando una pistola, forse la sua arma di ordinanza.

Poliziotto rapina un supermercato, bottino da 100 euro

Minacciando i presenti con l’arma spianata, si è fatto consegnare l’incasso dal cassiere. Un magro bottino, appena 100 euro, considerando il prelievo di cassa che era stato effettuato a fine mattinata.

L’uomo si è poi allontanato e si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Poliziotto rapina un supermercato e viene arrestato dai carabinieri

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Qualcuno dei testimoni presenti avrebbe riconosciuto il rapinatore, o comunque avrebbe fornito elementi utili ad individuare l’uomo.

I militari sono così riusciti in breve tempo a risalire all‘identità del rapinatore: un poliziotto di 50 anni residente in zona, in servizio al reparto Mobile di Cagliari. L’uomo, a casa per malattia in questi giorni, è stato arrestato dai carabinieri per rapina e condotto al carcere di Uta.