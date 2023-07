Cade da un terrazzo a Viareggio, grave 12enne: trasportato in ospedale in codice rosso, cos'è successo

Paura a Viareggio, in provincia di Lucca. Un 12enne è caduto da un terrazzo al terzo piano di un condominio. Trasportato in ospedale in codice rosso, è in gravi condizioni.

Bimbo cade dal terrazzo

L’Ansa riferisce che il dodicenne, secondo quanto riferito dai soccorritori, ha riportato un trauma cranio-facciale ma è stato sempre vigile durante i soccorsi.

Sul posto, oltre all’elisoccorso, sono intervenuti l’automedica sud, un’ambulanza della Croce Verde di Viareggio e la polizia di Stato.

Quando e dove è successo

Il bambino vive con la famiglia in un condominio situato in via Monte Pania a Viareggio.

Si tratta di una zona centrale della città della provincia di Lucca, famosa in tutto il mondo per il carnevale. L’allarme è stato dato immediatamente da chi ha assistito alla scena, e questo ha permesso ai soccorritori di intervenire in maniera tempestiva.

L’incidente, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, si è verificato intorno alle ore 19 di lunedì 24 luglio.

L’intervento dell’elisoccorso

Il 12enne è stato trasporto in con l’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale di Cisanello a Pisa.

Fonte foto: Tuttocittà.it Viareggio, luogo dell’incidente: un bambino di 12 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso

Per quanto concerne la cronaca di Viareggio, lo scorso 4 luglio si è verificato un grave incidente in città: due giovani che viaggiavano su una bicicletta elettrica si sono scontrati contro una moto.

Entrambi sono stati portati in ospedale in codice rosso per un forte trauma cranico dovuto alla caduta, uno è morto poche ore dopo.

Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 e le autorità, che hanno chiuso via dei Pescatori, dove è avvenuto il sinistro, per i rilievi di rito.

Secondo le prime ricostruzioni, i due si stavano recando al mare per passare la giornata, mentre l’uomo in moto usciva dal proprio posto di lavoro