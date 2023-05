Donna resta incastrata tra le lamiere dell'auto dopo un incidente ad Altopascio vicino Lucca: è grave

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Terribile incidente nella notte fra domenica 21 e lunedì 22 maggio ad Altopascio nella provincia di Lucca, dove un veicolo ha violentemente impattato con un tir. A causa dello scontro, una donna è rimasta intrappolata nell’abitacolo, ma è stata prontamente soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale del servizio sanitario 118.

L’impatto fra l’auto e un tir parcheggiato

La centrale operativa dei soccorsi è stata immediatamente attivata verso le 3:00 ad Altopascio, in via delle Cerbaie, a seguito della segnalazione di un’auto che aveva tamponato un tir fermo ai bordi della strada.

All’interno del veicolo si trovavano una donna di 47 anni e un uomo di circa 75 anni. Ad avere la peggio la donna, la quale è rimasta intrappolata tra le lamiere. Sono stati necessari i tempestivi interventi dei vigili del fuoco per liberarla dalla pericolosa situazione.

Fonte foto: tuttocittà La zona dell’incidente ad Altopascio, in provincia di Lucca

La donna trasportata al Pronto Soccorso in codice Rosso

Fortunatamente, secondo quanto riportato dai soccorritori, la donna è rimasta sempre cosciente, nonostante abbia riportato un grave politrauma.

Successivamente, è stata trasportata in condizioni critiche al Pronto Soccorso di Lucca tramite ambulanza in codice rosso. Sul posto sono intervenute anche un’ambulanza della Misericordia di Altopascio, con un medico a bordo, e un’ambulanza della Misericordia di Massa Macinaia.

L’uomo di 75 anni miracolosamente illeso

L’uomo, invece, è uscito praticamente illeso dall’incidente e, per precauzione, è stato condotto all’ospedale di Lucca per eseguire degli accertamenti medici.

L’incidente ha causato gravi disagi al traffico nella zona circostante, con ripercussioni anche sulla viabilità adiacente. Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti per garantire la sicurezza dei lavori di soccorso e per agevolare il deflusso del traffico.

Gli altri incidenti di domenica 21 maggio

E sempre domenica 21 maggio un altro grave incidente si è verificato a Erba, in provincia di Como. Il sinistro ha coinvolto due runner, travolte da un’auto: una delle due donne si trova in ospedale in condizioni gravi.

L’incidente è avvenuto in via Alserio, nei pressi del centro di Erba e del cimitero della città. Il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del veicolo, travolgendo le due donne.

Nella stessa giornata, domenica 21 maggio, una donna ha perso la vita in seguito ad uno scontro mortale contro un palo, mentre era alla guida della sua automobile a Gravina di Catania.